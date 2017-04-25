الدوري الإسباني: لماذا ريال مدريد أقرب من برشلونة للفوز باللقب؟

مازن الريس

وسيلتقي ريال مدريد مع ديبورتيفو الأربعاء في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني وهو يمر بفترة حرجة جداً في سبيل استعادة اللقب الغائب عنه منذ 2011-2012.

وأجبرت خسارة ريال مدريد من ضيفه برشلونة الأحد، عدم تفريطه بأكثر من نقطتين حسابياً خلال مبارياته الست المتبقية في حال فوز برشلونة بمبارياته الخمس، وذلك في سبيل تتوج فريق العاصمة ببطولة الليغا، حيث يتعادل حالياً بالنقاط مع برشلونة (75 نقطة) مع أفضلية المواجهات المباشرة لحامل اللقب برشلونة.

أهمية لقاء ديبورتيفو

تكمن أهمية لقاء ديبورتيفو في الوضع البدني والنفسي السيء للاعبي ريال مدريد بعد الكلاسيكو، والغيابات التي يعاني منها الفرنسي زيدان.

وسيتخطى ريال مدريد في حال فوزه على ديبورتيفو أكبر أزمة حصلت له هذا الموسم، خاصة وأنّه سيلعب في ظل غياب قائده راموس للحرمان وبيبي وبيل للإصابة (شكوك بشأن مشاركة فاران)، إضافة للضغوط على رونالدو صاحب أربع بطاقات صفراء والمستوى المتواضع في الكلاسيكو.

حسابات المباريات المتبقية

وبالنظر لجدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة نجد أنّ أمل ريال مدريد أكبر في الفوز باللقب مع مباراته ىالأقل دون إنكار صعوبة مبارياته بشكل عام.

ديبورتيفو وأوساسونا: المباراة الأهم وفقاً للظروف فقط، حيث إن المضيف يبتعد عن الهبوط بفارق 8 نقاط وسيواجه أوساسونا ولاس بالماس على أرضه لاحقاً ويمكنه البقاء في الليغا منطقياً حتى وإن خسر جميع مبارياته.

في ذات الوقت يلعب برشلونة مباراة سهلة جداً على الورق أمام أوساسونا نظراً للفارق الفني الشاسع بين الفريقين لكن يجب ألا ننسى أن خسارة أوساسونا تعني هبوطه شبه الرسمي.

فالنسيا وإسبانيول: ريال سيواجه فالنسيا البعيد عن صراع الهبوط والمنافسة على المقاعد الأوروبية في سانتياجو برنابيو، بينما سيلعب برشلونة في ديربي كاتالونيا أمام مضيفه إسبانيول الذي يقاتل على مركز مؤهل إلى يوروباليغ الموسم المقبل.

غرناطة وفياريال: ربما يكون أمل غرناطة الأخير في البقاء اقتناصه لشيء من ضيفه ريال مدريد، وكذلك الحال بالنسبة لطموحات فياريال في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفاً على برشلونة.

إشبيلية ولاس بالماس: ستحكم مجريات المراحل الثلاث التي تسبق استضافة ريال مدريد لإشبيلية على أهمية المباراة بالنسبة لرابع ترتيب الدوري الإسباني حالياً من حيث ضمان تأهله لدوري الأبطال، بينما سيلعب لاس بالماس مباراة بعيدة عن الضغوط أمام ضيفه برشلونة.

ملقا وإيبار: لقاء ريال على أرض ملقا سيكون تأدية واجب بالنسبة للفريق الأندلسي المزعج لكبار إسبانيا، بالوقت الذي ستكشف به الجولات القادمة عن طموحات إيبار في الصعود إلى يوروباليغ قبل الاصطدام ببرشلونة في كامب نو.

لغز سلتا فيغو: لم يحدد الاتحاد الإسباني موعداً للقاء سلتا فيغو وضيفه ريال مدريد، وهو اللقاء الأكثر خطورة على فريق العاصمة في ظل تطور سلتا فيغو ووصوله لنصف نهائي يوروباليغ.