الدوري الإسباني: قذيفة مارسيلو تنقذ ريال مدريد من كمين فالنسيا

وانفرد ريال بالصدارة برصيد 81 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة حامل اللقب الذي يمكنه استعادتها، بحال فوزه لاحقاً على أرض جاره إسبانيول.

وعزز ريال حظوظه بإحراز اللقب لأول مرة منذ 2012، خصوصاً أنّه يملك مباراة مؤجلة أمام سلتا فيغو.

ودفع المدرب زين الدين زيدان بثمانية لاعبين شاركوا في الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة، وعاد قائد دفاعه سيرخيو راموس من الإيقاف.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل بكرة رأسية من داخل المنطقة إلى يمين الحارس البرازيلي دييغو ألفيس، بعد عرضية من الظهير الأيمن داني كارباخال (27).

وفي الشوط الثاني، حرم ألفيس رونالدو من تعزيز النتيجة عندما صد له ركلة جزاء بعد خطأ على الكرواتي لوكا مودريتش (57)، وهذه ثالث ركلة يصدها ألفيس من أربع محولات أمام رونالدو.

وقبل نهاية اللقاء، عادل فالنسيا عبر داني باريخو لاعب ريال السابق من ضربة حرة رائعة، في المقص الأيمن لمرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي استبسل محاولاً صدها (82).

وفي وقت كان ريال يتجه نحو تعادل قد يهدد صدارته بشكل كبير، تألق مارسيلو داخل المنطقة عندما تلاعب وسدد بيمناه أرضية في الزاوية اليسرى (86).

وقال مارسيلو بعد فوزه: "لا أدري ما إذا كان هذا الفوز سيساعدنا لإحراز اللقب، كل الأندية تريد مضايقتنا هنا في برنابيو، أثبتنا من هو ريال مدريد اليوم ومن الصعب أن يخسر هنا".

وتابع: "بعد هدف فالنسيا كان علينا أن نلعب حتى النفس الأخير، سعيد بهدفي وأسعد لأننا حصدنا النقاط الثلاث، يجب أن نفوز في كلّ المباريات إذا أردنا الفوز باللقب".