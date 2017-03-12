الدوري الإسباني: سقوط مفاجئ لبرشلونة بعد الملحمة

وسجل للفائز خوسيلو 40 و اليكس برغانتينوس 74 وللخاسر النجم الأوروغوياني لويس سواريز 46.

وانطفئت شعلة الملحمة التي سطرها اللاعبون الكاتالونيون قبل أيام في كامب نو بتخطيهم باريس سان جيرمان الفرنسي 6-1 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ذهاباً في باريس 4-0.

وتأثر فريق المدرب لويس إنريكي بغياب نجمه البرازيلي صاحب اليد العليا في الريمونتادا نيمار للإصابة.

أول فوز لديبورتيفو على برشلونة في الدوري الاسباني منذ 26 نيسان/ أبريل 2008.

وتوقف رصيد برشلونة المتصدر عند النقطة 60، وباتت صدارته مهددة الليلة بالفقدان إذا ما فاز غريمه الأزلي ريال مدريد ضد ريال بيتيس.

أثر غياب نيمار عن برشلونة

الدوري الإسباني – معطيات ملفتة عند غياب نيمار عن برشلونة

بدوره أصبح رصيد ديبورتيفو 27 نقطة في المركز 15.

وفي بعض من تفاصيل اللقاء:

لم يستطع لاعب الوسط البرتغالي آندريه غوميش القيام بدور القائد أندريس إنييستا، ما سمح لديبورتيفو بأن يكون نداً قوياً هدد مرمى الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن اكثر من مرة آخرها قبل تسجيل هدف السبق عندما نجح الأخير في إبعاد كرة خوسيه لويس ماتا سانمارتان "خوسيلو" إلى ركنية.

وبعد الركلة الركنية، ارتدت الكرة من الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو إلى تير شتيغن الذي فشل في السيطرة عليها لتصل إلى خوسيلو تابعها من مسافة قريبة في قلب المرمى (40).

ويبدو ان خوسيلو اختصاصي بالتسجيل في مرمى الفرق الكبيرة فقط، فقد سجل اليوم هدفه الثالث في البطولة بعد أن هز شباك ريال مدريد مرتين في المباراة التي خسرها ديبورتيفو 2-3 في 10 كانون الأول/ديسمبر في دور الذهاب.

وفي مستهل الشوط الثاني، خطف سواريز بعد مرور أقل من دقيقة هدف التعادل إثر عرضية من دينيس سواريز اعترضها اليخاندرو اريباس فتحولت إلى الأوروغوياني المتربص أمام المرمى فحولها بسهولة إلى الزاوية اليسرى (46).



تبديل مزدوج غير مجدٍِ

ولاحظ مدرب برشلونة لويس إنريكي عقم لاعبيه فاجرى تبديلاً مزدوجاً وأدخل الكرواتي إيفان راكيتيتش وإنييستا بدلاً من غوميش وتوران (58)، لكن ذلك لم يحقق الهدف المنشود وتلقت شباك الفريق الكاتالوني هدفاً آخر عبر اليخاندرو "اليكس" برغانتينوس بعد سلسلة من الفرص المتتالية لأصحاب الأرض.

ونفذ التركي ايمري جولاق الركلة، وطار لها برغانتينوس وأسكنها في أسفل الزاوية اليسرى (74).

فياريال يفوز على سلتا فيغو

وسقط سلتا فيغو على أرضه أمام فياريال بهدف وحيد إثر ركلة حرة نفذها الأرجنتيني ماتيو موساكيو وتابعها روبرتو سولدادو برأسه في الشباك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول (45).

ووقف رصيد سلتا فيغو عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما صار فياريال خامساً برصيد(48 نقطة).