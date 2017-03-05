الدوري الإسباني: خيسي رودريغيز يسجل أول ثنائية في مسيرته الاحترافية

ووجد خيسي نجم لاس بالماس الحالي المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي، وجد الطريق إلى الشباك مع لاس بالماس أخيراً بعد خمس مباريات لم يعرف بها طعم التسجيل أو يجد فريقه فيها طعم الانتصار.

وافتتح خيسي التسجيل واختتمه للاس بالماس (7 و87) في مباراته أمام ضيفه أوساسونا 5-2، ليدوّن أول ثنائياته في دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث لعب مع فريق ريال مدريد الأول أربعة مواسم دون أن يتمكن من تسجيل ثنائية في مباراة واحدة.

ولم يقدم خيسي ما هو مأمول منه في تجربته مع باريس سان جيرمان الذي انتقل إليه الصيف الفائت، وسجّل هدفاً وحيداً في تسع مباريات لعب واحدة منها أساسياً فقط.

وكان خيسي قريباً من التسجيل أمام ريال مدريد في الجولة الفائتة 3-3 لكن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس تصدى لجميع تسديداته الخطرة.