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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

الدوري الإسباني: خسارة مدوية لإشبيلية

3:41 دقيقة

تابع إشبيلية عروضه السيئة في الدوري الإسباني، بسقوطه الكبير أمام سلتا فيغو ( في المرحلة 31)، برباعية نظيفة ليخوض أسوأ اختبار ممكن له قبل حلوله ضيفا على بايرن ميونيخ الألماني في إياب ربع نهائي الأبطال.

 

وكان إشبيلية سقط على أرضه أمام الفريق البافاري 1-2 الأسبوع الماضي.

ولعب إشبيلية بتشكيلته الأساسية بقيادة هدافه الدولي الفرنسي وسام بن يدر وصانع ألعابه الأرجنتيني إيفر بانيغا.

بيد أن ياغو أسباس الذي استدعي إلى صفوف المنتخب الإسباني مؤخراً، فرض نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية في مدى 21 دقيقة في الشوط الثاني (57 و60 و78) بعد أن افتتح مدافع إشبيلية غييرمو ارانا هدفا خطأ في مرمى فريقه (38).

وتغلب ريال بيتيس على إيبار 2-0 سجلهما سيرخيو ليون (21) وانايتز اربيا (50 خطأ في مرماه).
 

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الملخصات الدوري الإسباني - La Liga إشبيلية