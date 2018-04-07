وكان إشبيلية سقط على أرضه أمام الفريق البافاري 1-2 الأسبوع الماضي.

ولعب إشبيلية بتشكيلته الأساسية بقيادة هدافه الدولي الفرنسي وسام بن يدر وصانع ألعابه الأرجنتيني إيفر بانيغا.

بيد أن ياغو أسباس الذي استدعي إلى صفوف المنتخب الإسباني مؤخراً، فرض نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية في مدى 21 دقيقة في الشوط الثاني (57 و60 و78) بعد أن افتتح مدافع إشبيلية غييرمو ارانا هدفا خطأ في مرمى فريقه (38).

وتغلب ريال بيتيس على إيبار 2-0 سجلهما سيرخيو ليون (21) وانايتز اربيا (50 خطأ في مرماه).



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