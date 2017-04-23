الدوري الإسباني - برشلونة يحسم الكلاسيكو ويشعل صراع اللقب

أنيس معط الله

جاءت ثلاثية برشلونة عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي في مناسبتين (33 و 90+2) والكرواتي إيفان راكيتيتش (73)، فيما سجل البرازيلي كاسيميرو 28 والكولومبي خاميس رودريغيز 86.

واستعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي بات ثانياً بانتظار مباراته المؤجلة أمام سلتا فيغو.

تقرير المباراة

نهاية المواجهة بفوز برشلونة 3-2 في "سانتياغو برنابيو".

90 + 2 - في الوقت القاتل جودري ألبا يمنح عرضية زاحفة ذكية لميسي والأرجنتيني يستمر في ممارسة هوايته في زيارة مرمى ريال مدريد ليقود فريقه لفوز مثير 3-2.

86 - أخطر لاعبي ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو يمارس هوايته في منح التمريرات الحاسمة، يلعب عرضية جميلة لخاميس رودريغيز الذي لم يرفض الهدية ويتعادل لريال مدريد.

80 - البديل غوميش يمنح بيكيه فرصة إضافة الهدف الثالث لكن المدافع الدولي الإسباني اصطدم بحارس استثنائي اسمه كيلور نافاس.

78 - طرد العادة السيئة يعود للظهور مجدّداً في وجه سيرجيو راموس يعد تدخّل عنيف على ليونيل ميسي.

73 - قذيفة كرواتية أطلقها راكيتيتش ولم يجد نافاس حلاً لإيقافها فأعلنت تقدم الفريق الكتالوني 2-1.

68 - لمسة فنية جميلة من إنييستا لسواريز والنجم الأوروغوياني يسدّد بقوة لكن نافاس يظهر مهاراته الاستثنائية في صدها.

67 - البديل أسنسيو يستغل المساحات الموجودة في دفاع برشلونة ويلعب عرضية زاحفة لرونالدو الذي أضاعها بغرابة.

59 - ركنية لبرشلونة على رأس بيكيه الذي لعبها قوية نحو مرمى نافاس والكوستاريكي تدخّل وأبعدها بثبات ملفت.

55 - فرصة ذهبية لألكاسير لكن اللاعب السابق لفالنسيا تعامل معها بأسلوب سيء وفوّت فرصة التقدم لبرشلونة.

52 - مارسيلو النشيط على الجهة اليسرى يعود بعرضياته المميزة وهذه المرة على رأس بنزيمة الذي سدّد على المرمى لكن تير شتيغن تصدى بطريقة مذهلة ومنع هدفاً محقّقاً للملوك.

48 - مارسيلو إلى توني كروس، الألماني يسدّد بيسراه في المكان المناسب وتير شتيغن يتعملق في إبعادها.

- ريال مدريد يبدأ الشوط الأول بقوة، كارفاخال يلعب عرضية باتجاه رونالدو وبيكيه يحولها إلى ركنية.

45 - الشوط الأول ينتهي على فرصة ضائعة لا يضيعها ميسي عادة لكن أهدرها بغرابة أمام شباك خالية.

41 - ميسي يعود لتهديد مرمى مدريد، يسدّد لكنه لا يصيب مرمى نافاس.

36 - تسديدة صاروخية من لوكا مودريتش، كانت في طريقها إلى المرمى الكتالوني قبل أن يقطع طريقها المتميز تير شتيغن.

33 - عملية فنية جميلة لبرشلونة يبدأها ميسي وينهيها ميسي في شباك نافاس مانحاً التعادل للفريق الكتالوني.

28 - مارسيلو يلعب عرضية مثالية لراموس في القائم الثاني وقائد الملكي يصيب القائم الذي أهدى الكرة لكاسيميرو والأخير منح هدف السبق لريال مدريد.

21 - تدخل عنيف وغير مقصود من مارسيلو على ميسي والدماء تسيل من النجم الأرجنتيني.

20 - هجمة مرتدة جديدة لريال مدريد يقودها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نجح في تجاوز بيكيه مرةأخرى وسدّد بقوة، لكن براعة تير شتيغن منعته من منح السبق للملكي.

- أول محاولة هجومية جريئة لبرشلونة كانت من أقدام لويس سواريز الذي تلقى تمريرة عرضية من جوردي ألبا وسدّد أرضية قوية زاحفة جانبت مرمى نافاس في الدقيقة العاشرة.

- الدقيقة السادسة رونالدو يقود هجمة مرتدة للنادي الملكي، يتجاوز بيكيه ويسدّد بيسراه في أحضان تير شتيغن الموجود بالمكان المناسب.

خطورة مستمرة من الجهة اليسرى لدفاع برشلونة أين بدا كارفاخال متفوقاً على جوردي ألبا وألكاسير، حيث نجح في الاختراق مرتين في أول 5 دقائق.

2 - دقيقتان على انطلاق المباراة، كريستيانو رونالدو يسقط في مناطق الجزاء، يطالب بركلة جزاء والحكم يطالب باستمرار اللعب.

تشكيلتا الفريقين

بايل أساسي مع ريال مدريد وألكاسير مكان نيمار في تشكيلة برشلونة.

برشلونة

تير شتيغن - بيكيه - أومتيتي - سيرجيو روبيرتو - ألبا - راكيتيتش - إنييستا - بوسكيتس - ميسي - سواريز - ألكاسير.

ريال مدريد

نافاس - كارفاخال - راموس - ناتشو - مارسلو - كروس - كاسيميرو - مودريتش - بايل - رونالدو - بنزيمة.

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وصول فريق ريال مدريد إلى الملعب

وصول فريق برشلونة إلى الملعب

مدريد أفضل على الورق

ريال مدريد يصل إلى مواجهة غريمه التاريخي وهو يتفوق بفارق 3 نقاط في الصدارة مع مباراة مؤجلة أمام سلتا فيغو، إضافة إلى مروره بمرحلة فنية ممتازة خاصة بعد بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ الألماني.

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أما برشلونة فيأتي إلى "سانتياغو برنابيو" وعينه على تحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه كاملة في المنافسة على لقب الدوري ومحاولة الفوز بالثنائية المحلية بعد بلوغه نهائي الكأس وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.

أبرز الغيابات

يعاني الفريقان من بعض الغيابات، لكنها أقل حدة لدى النادي الملكي، إذ يغيب عنه المدافع البرتغالي بيبي بسبب الاصابة، في حين يدخل برشلونة المواجهة من دون نجمه البرازيلي نيمار الموقوف، إضافة إلى الفرنسي جيريمي ماثيو بسبب الاصابة.

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من المتوقع أن يشاهد الكلاسيكو قرابة المليار متابع عبر العالم.