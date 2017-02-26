الدوري الإسباني: برشلونة يخرج منتصراً من موقعة "فيسينتي كالديرون"

وسجل كل من البرازيلي رافينيا (64) والأرجنتيني ليونيل ميسي (86) هدفي برشلونة فيما دوّن الأوروغوياني دييغو غودين هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 70.

ويحتل برشلونة المركز الأول مؤقتاً برصيد 54 نقطة فيما بقي أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

تميز الشوط الأول بضغط مكثف من المضيف الذي تفوق لاعبوه بدنيًا، وبتألق الحارسين أوبلاك والألماني مارك اندريه تير شتيغن.

وبقيت الشباك نظيفة في الشوط الأول الذي انتهى بتعادل مرضي للاعبي مدرب برشلونة لويس انريكي قياساً على أدائهم، ومخيباً للاعبي الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد سيطرة شبه مطلقة.

وظهر بشكل واضح الارتباك والضعف في دفاع برشلونة الذي كادت شباكه تهتز 4 مرات لكن البلجيكي يانيك كاراسكو والفرنسي أنطوان غريزمان لم يحسنا استغلال الفرص السهلة قبل أن يسجل الفريق الكاتالوني أول ظهور في منطقة مضيفه في الدقيقة 29 عندما سجل الأوروغوياني لويس سواريز هدفاً ألغي بداعي لمس الكرة باليد.

وفي الشوط الثاني الذي ظهرت فيه الصفراء 6 مرات اثنتان منها لبرشلونة واحداهما للأرجنتيني ليونيل ميسي، بادر برشلونة إلى الهجوم منذ البداية، وشكل خطورة واضحة بعد تعاون مشترك بين الأرجنتيني وزميله الأوروغواياني لويس سواريز الذي فوت فرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 48، ومثله فعل مهاجم أتلتيكو الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سدد من انفراد تام في جسد الحارس الألماني (51).

وخلافاً لمجريات المباراة وضغط أتلتيكو، سجل برشلونة هدفاً بعدما استغل البرازيلي رافينيا الغائب اجمالاً عن أجواء اللقاء، معمعة أمام المرمى وركن الكرة في الشباك من بين أقدام مدافعي أتلتيكو (64).

إلا أن أتلتيكو لم يتأخر في الرد من خلال غودين، أحد أفضل لاعبي الكرات الرأسية، والذي استغل ركلة حرة نفذها كوكي من الجهة اليسرى في الدقيقة 70، ليرتقي اليها بين ثلاثة من مدافعي برشلونة.

إلا أن سيناريو الهدف الأول تكرر في الدقائق الأخيرة، إذ استغل ميسي جملة من الأخطاء الدفاعية ليسجل الهدف الثاني (87) وينقذ فريقه، رافعاً رصيده إلى 20 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

إسبانيول ينتصر



وحقق إسبانيول فوزاً مهماً على ضيفه أوساسونا صاحب المركز الأخير 3-صفر سجلها الاكوادوري فيليبي كايسيدو "فيليبباو" (17) وخوسيه مانويل خورادو (46) وجيرارد مورينيو (90+1) الأهداف.

وكان في إمكان إسبانيول زيادة غلته لو نجح كايسيدو في ترجمة ركلة جزاء تسبب بها الحارس المعار من ليفانتي إلى غرناطة أوير أولاثابال وطرد بعد عرقلته لمورينيو (29).

وتكمن أهمية الفوز في أنه أبقى إسبانيول في المنطقة الدافئة بعيداً عن خطر الهبوط، حيث تقدم للمركز الثامن مؤقتاً برصيد 35 نقطة.