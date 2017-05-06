الدوري الإسباني: "بدلاء" ريال مدريد يستعرضون أمام غرناطة

وبقي برشلونة متقدماً بفارق الأهداف على غريمه ريال مدريد (84 نقطة)، وقد تكون المباراة المؤجلة لفريق العاصمة مع سلتا فيغو والتي حدد موعدها في 17 أيار/مايو الحالي، فاصلة في حسم الصدارة والصراع على اللقب.

وزار ريال مدريد الذي أشرك مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لاعبي الصف الثاني (9 تغييرات بالنسبة إلى التشكيلة الأساسية)، شباك الفريق المحلي مرتين في حدود 8 دقائق أولهما إثر تمريرة من لوكاس فاسكيز ومتابعة من قائد منتخب كولومبيا خاميس رودريغيز (3).

وأضاف خاميس الثاني إثر متابعة رأسية لكرة رفعها البرتغالي فابيو كوينتراو (11).

وعزز الفريق الملكي تقدمه بهدفين آخرين سجلهما المهاجم ألفارو موراتا العائد من يوفنتوس الإيطالي بعد أن استغل تمريرتين من البرازيلي دانيلو (30) ومن ماركو أسنسيو (35) رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً.

وكاد ريال مدريد ينهي الشوط الأول بسداسية بيضاء، لكن كرة فاسكيز ارتدت من العارضة (42)، وأهدر اللاعب نفسه فرصة جديدة بعد تمريرة بينية من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش تابعها في جسم الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا ارتدت إلى البرازيلي كاسيميرو الذي سددها دون تركيز من مسافة قريبة (45+2).

وفي الشوط الثاني، أصاب دانيلو القائم الأيسر من كرة مرتدة (61)، وتصدى أوتشوا لكرة فاسكيز (65)، وأضاع سيرخيو راموس كرة مرت بجانب القائم الأيمن (66)، وكذلك موراتا (71) قبل أن يضيع الكاميروني مارتن هونغلا الفرصة الوحيدة لغرناطة (80).