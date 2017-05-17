الدوري الإسباني: الملكي على بعد نقطة من اللقب

وكانت المباراة تأجلت بسبب الأضرار التي لحقت بملعب "بالايدوس" جراء الأحوال المناخية السيئة.

وحقق ريال مدريد الأهم بالظفر بثلاث نقاط ثمينة جداً رفع بها رصيده إلى 90 نقطة، فاستعاد صدارة الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة.

ويحتاج ريال إلى نقطة واحدة من مباراته الأحد في الجولة الأخيرة التي يحل فيها ضيفاً على ملقا، في حين يستضيف برشلونة بطل الموسم الماضي ايبار.

ويتطلع ريال مدريد باشراف مدربه ونجمه السابق الفرنسي زين الدين زيدان إلى احراز ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1958، اذ يلتقي مع يوفنتوس الايطالي في الثالث من حزيران/يونيو في نهائي البطولة القارية.

كريستيانو رونالدو ينفرد بصدارة لائحة هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى برصيد 368 هدفاً، متقدماً على الإنكليزي جيمي غريفز 366 هدفاً والألماني غيرد مولر 365 هدفاً والأجنتيني ليونيل ميسي 347 هدفاً.

من جهته، خسر سلتا فيغو مباراته السادسة على التوالي في الدوري فتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.

وكان سلتا فيغو باشراف المدرب الأرجنتيني ادواردو بيريزو وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" قبل أن يخرج أمام مانشستر يونايتد الانكليزي.

وسبق لسلتا فيغو أن أقصى ريال مدريد هذا الموسم من ربع نهائي مسابقة كأس اسبانيا بالفوز عليه ذهاباً في مدريد 2-1 قبل اجباره على التعادل اياباً في "بالايدوس" 2-2.

ولم يتأخر ريال مدريد في افتتاح التسجيل بعد أن سدد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة بيسراه من خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة العاشرة.

وضرب رونالدو مجدداً بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني حين تلقى كرة داخل المنطقة من ايسكو فسددها في الزاوية اليسرى للمرمى.

ورفع البرتغالي رصيده إلى 24 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين خلف مهاجمي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي (35) والأوروغوياني لويس سواريز (28).

وقلص السويدي جون غيديتي الفارق لسلتا فيغو في الدقيقة 69، بعد سبع دقائق على طرد زميله ياغو اسباس لنيله انذارين.

يذكر أن اسباس هو أول لاعب في سلتا فيغو يسجل 18 هدفاً في موسم واحد في الدوري منذ ماورو رودريغيز (23 هدفاً) عام 1956.

لكن الفرنسي كريم بنزيمة أعاد الفارق إلى ما كان عليه بتسجيله الهدف الثالث لريال في الدقيقة 70 حين أكمل كرة من البرازيلي مارسيلو من زاوية ضيقة في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف الألماني طوني كروس الهدف الرابع قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين حين تابع كرة وصلته إلى داخل المنطقة من بنزيمة.