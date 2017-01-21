الدوري الإسباني: الملكي بطل الشتاء بعد فوزه الصعب على ملقة

وسجل سيرخيو راموس (35 و43) للريال، وخوانبي (63) لملقة.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة، وضمن البقاء في الصدارة لأن اشبيلية الثاني (39 نقطة) وبرشلونة الثالث (38 نقطة) كانا ينتظران تعثره لاقتناص المركز الأول. ويحل اشبيلية وبرشلونة ضيفين على اوساسونا وايبار الأحد.

وتفادى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالتالي الإحراج بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين، الأولى أمام اشبيلية بالذات 1-2 السبت الماضي في الدوري، والثانية أمام سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها الأربعاء في ذهاب الدور ربع نهائي مسابقة الكأس.

وأوقفت خسارة إشبيلية سلسلة من 40 مباراة لريال مدريد من دون خسارة في مختلف المسابقات (رقم قياسي إسباني).

شارك في المباراة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن تعرض إلى إصابة طفيفة اثناء التدريبات، وغاب الظهير الأيمن الدولي داني كارباخال لإصابة عضلية في فخذه.

وكان كارباخال غاب عن مباراة سلتا فيغو الأربعاء، وذكرت تقارير أن الملاعب ستفتقده لمدة شهر، ما يجعل مشاركته في ذهاب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الاإطالي في 15 شباط/فبراير المقبل مشكوكاً فيها.

غضب جماهيري على رونالدو

وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد رونالدو بسبب تراجع أدائه في الفترة الأخيرة إذ سجل هدفاً واحداً من كرة غير ثابتة منذ تشرين الثاني/نوفمبر، مع أنه أصاب العارضة وأحبط له حارس ملقة ثلاث محاولات.

وقال زيدان "أحياناً وعندما تواجه صعوبات فإنك تحتاج إلى الجماهير لمساعدتك"، مضيفاً "لا أنتقد الجمهور لأنهم يدفعون ثمن تذاكرهم، ولكن مع مباريات كثيرة وعدد من الإصابات، فان اللاعبين والمدرب بحاجة لدعمهم".

وتابع: "عندما نرى اليوم أننا في الصدارة وأبطال الشتاء، فيجب أن نهنئ الجميع. الأمر ليس سهلاً وحققناه".

وخسر ريال مدريد جهود الجناح الأيسر البرازيلي مارسيلو لإصابة في الفخذ الأيسر في الدقيقة 25، ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش الذي خرج في الدقيقة 78 بسبب شد عضلي.

وأوضح زيدان "بالنسبة إلى لوكا، إنها آلام فقط وآمل ألا يكون الأمر خطيراً، ولكن الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة إلى مارسيلو".

وفاز إسبانيول على ضيفه غرناطة بثلاثة أهاف لرييس (10) وبياتي (32) ونافارو (48) مقابل هدف لبيريرا (23).

وتعادل الافيس مع ليغانيس بهدفين لفيكتور لاكوارديا (11) وادغار منديز (51) مقابل هدفين لميغيل انخل غيريرو (45) وبابلو اينسوا (84).

وفاز فالنسيا على مضيفه فياريال بهدفين لكارلوس باراغان (35) وسانتياغو ميتا (42)، فرفع رصيده إلى 19 نقطة مبتعداً قليلاً عن مراكز الهبوط، وتجمد رصيد منافسه عند 31 نقطة في المركز السادس.