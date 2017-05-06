الدوري الإسباني: الـ"MSN" يتخطون حاجز الـ100 هدف!

وسجل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين (45 و82 من ركلة جزاء) والبرازيلي نيمار (21) والأوروغوياني لويس سواريز (69) أهداف الفريق الكاتالوني.

سجل ميسي في مختلف المسابقات هذا الموسم 51 هدفاً ودوّن نيمار 16 هدفاً وسواريز 35 هدفاً.

وبالتالي كسر الـ"MSN" حاجز الـ100 هدف وجمعوا في المحصلة 102 كرة في الشباك.

وأصبح ميسي أول لاعب في أوروبا يسجل 51 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وتمكن سواريز من الوصول إلى هدفه 83 في 95 مباراة في الليغا معدلاً رقم البلغاري خريستو ستويتشكوف الذي دوّن نفس العدد من الأهداف لكن في 175 مباراة.