الدوري الإسباني: الـ"مرينيغي" يقلب الطاولة على الغواصات الصفراء

وحقق ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، الفوز على ملعب "لاسيراميكا"، بعد أن كان على وشك أن يتلقى الهزيمة الثانية هذا الأسبوع بعد سقوطه الأربعاء على أرض فالنسيا 1-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 55 نقطة فيما بقي فياريال في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

وعبر فياريال عن نواياه الهجومية بتسديدة رائعة من المدافع ماريو تصدى لها الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس ببراعة (10).

وحرم حارس فياريال سيرخيو أسينخو الفرنسي كريم بنزيمة من افتتاح التسجيل بعدما تألق في إبعاد رأسيته (26).

وسيطر فريق "الغواصة الصفراء" على المجريات حتى نهاية الشوط الأول وهدد مرمى نافاس أكثر من مرة عبر المكسيكي جوناتان دوس سانتوس (29) وسامو كاستييخو (31) قبل أن يتعرض أسينخو للإصابة ويترك مكانه لبديله أندريس فرنانديز (35) الذي حرم بدوره بنزيمة من هدف السبق (45+2).

في الشوط الثاني، فوت بنزيمة فرصة لا تتكرر إثر عرضية عند نقطة الجزاء من الويلزي غاريث بايل تابعها خفيفة بين يدي الحارس (48)، فيما كان منطقياً أن يفتتح فياريال التسجيل بتسديدة قوية من مانو تريغيروس مستفيداً من الأخطاء الدفاعية (50).

واستغل فياريال مرة جديدة الأخطاء واندفاع الفريق الملكي، وكسر الكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو مصيدة التسلل إثر تمريرة من برونو سوريانو وهرب من القائد سيرخيو راموس ووضع الكرة بسهولة من فوق نافاس هدفاً ثانياً (56).

وعاند الحظ البرتغالي كريستيانو رونالدو وارتدت كرته "الطائرة" من القائم الأيسر (61)، لكن بايل الذي بدأ مسيرته مع ريال مدريد على هذا الملعب بالذات، عوض بمتابعة رأسية لكرة عرضية من دانيال كارفاخال (64).

وأنقذ الحكم خيسوس فريق ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء ضد برونو سوريانو بعد أن ارتطمت بيده كرة أطلقها كارفاخال ونفذها رونالدو على يمين الحارس مدركا التعادل (74) ومسجلاً هدفه السادس عشر هذا الموسم في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وسيطر ريال مدريد بشكل شبه مطلق في ربع الساعة الأخير واستطاع تحقيق الفوز واستعادة الصدارة بعدما هرب البرازيلي مارسيلو في الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية ارتقى لها ألفارو موراتا بديل بنزيمة وتابعها برأسه على يسار الحارس (84).

وأهدر موراتا فرصة هدف رابع في الوقت بدل الضائع من انفراد ومسافة قريبة.