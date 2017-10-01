الدوري الإسباني: إيسكو يقود ريال مدريد للفوز على إسبانيول

ويدين الفريق الملكي بفوزه للاعب إيسكو الذي دوّن هدفي المباراة (30 و71).

وبعدما فشل في الوصول إلى الشباك خلال مباراتيه الأوليين بعد العودة من إيقاف لخمس مباريات بسبب دفعه الحكم خلال ذهاب الكأس السوبر ضد برشلونة، عجز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى عن افتتاح سجله التهديفي في الدوري هذا الموسم لكنه لعب دوراً أساسياً في قيادة ريال مدريد حامل اللقب إلى فوزه الأول بين جماهيره في الدوري هذا الموسم.

وكان رونالدو خلف الهدفين اللذين سجلهما إيسكو ضد الضيف الكاتالوني.

ومرر رونالدو الذي فشل في ايجاد طريقه إلى الشباك في مباراتي ريال بيتيس (صفر-1) وديبورتيفو ألافيس (2-1) لكنه سجل هدفه الرابع في دوري الأبطال من أصل مباراتين الثلاثاء في معقل بوروسيا دورتموند الألماني (1-3)، كرة الهدف الأول ثم انطلق بالهجمة المرتدة التي جاء منها الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من ماركو أسنسيو.

ورفع ريال الذي خاض اللقاء باشراك المدافع المغربي الشاب أشرف حكيمي (18 عاما) أساسياً للمرة الأولى في الدوري مع الفريق الأول، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن برشلونة، بعدما أكد تفوقه التام على ضيفه الكاتالوني الذي مني بهزيمته الـ11 توالياً أمام نادي العاصمة الذي لم يذق طعم الخسارة أمام منافسه منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (1-2 خارج ملعبه).

أما الهزيمة الأخيرة لريال ضد إسبانيول في مدريد فتعود إلى 21 نيسان/أبريل 1996 (1-2).

