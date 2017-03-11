الدوري الإسباني: إشبيلية يتعثر مجدداً

وبعد تعادله مع مضيفه ألافيس في المرحلة السابقة، خسر الفريق الأندلسي نقطتين جديدتين، ما حرمه من التساوي مؤقتاً مع ريال مدريد الثاني والذي يلعب الأحد مع ضيفه ريال بيتيس، فيما يحل برشلونة المتصدر بفارق نقطة ومباراة زائدة عن ريال على ديبورتيفو لاكورونيا الأحد أيضاً.

وكانت المباراة بمثابة الإعداد الأخير لإشبيلية قبل مواجهة مضيفه ليستر سيتي الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الثلاثاء المقبل، وذلك بعد فوزه ذهاباً 2-1، فأراح مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي بعض لاعبيه الأساسيين.

على ملعب "سانشيس بيسخوان" وأمام 31738 متفرجاً، افتتح ليغانيس التسجيل مبكراً بطريقة فنية عن طريق البرازيلي غابرييل بعد تمريرة من المغربي نبيل الزهار (3)، بيد أن أشبيلية عادل بهجمة معاكسة وتمريرة خذ وهات أنهاها المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش المعار من إنتر الإيطالي في الشباك (43).

واستقر رصيد إشبيلية عند النقطة 57 في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد ليغانيس 25 في المركز 16.

وسجل ادغار منديس هدفاً قاتلاً في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع منح الافيس العاشر الفوز على مضيفه ملقة الخامس عشر 2-1.

وسجل لملقة خوان كارلوس (71) ولالافيس المدافع المغربي زهير فضال (39) قبل أن يطرد في الدقيقة 72.