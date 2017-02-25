الدوري الإسباني: إشبيلية يحسم موقعة "دربي الأندلس"

على ملعب بينيتو فيامارين، تقدم ريال بيتيس عبر الدولي الدنماركي رضا دورميسي الذي نفذ بنجاح ركلة حرة في أسفل الزاوية اليسرى (36).

وفي الشوط الثاني، أنقذ الأرجنتيني غابرييل مركادو إشبيلية وأدرك له التعادل بعد أن تلقى داخل المنطقة كرة نفذت من ركلة حرة وتابعها ببراعة في الشباك من زاوية ضيقة (57).

ومنح فيسنتي إيبورا النقاط الثلاث للفريق الضيف بتسجيله الهدف الثاني إثر كرة نفذها الفرنسي سمير نصري من ركلة حرة وتابعها الأول في أسفل الزاوية اليسرى (76).

ورفع إشبيلية رصيده إلى 52 نقطة بفارق الأهداف خلف ريال مدريد المتصدر، وبفارق نقطة واحدة أمام برشلونة الإسباني الذي يخوض مباراة صعبة غداً في ضيافة أتلتيكو مدريد الرابع (45 نقطة)، فيما يلعب ريال مدريد غداً أيضاً في ضيافة فياريال السادس (39 نقطة).



في المقابل، وقف رصيد ريال بيتيس عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق 8 نقطة عن منطقة خطر الهبوط.

وعلى ملعب منديزوروزا، تعرض فالنسيا لخسارة جديدة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-2.

ولم يحسن لاعبو فالنسيا، الذي مني بهزيمته الثانية عشرة مقابل 7 انتصارات و5 تعادلات، الاستفادة من ارتفاع معنوياتهم في المراحل الثلاث الأخيرة بعد التعادل مع ريال بيتيس ثم الفوز على أتلتيك بلباو (2-صفر) وريال مدريد المتصدر (2-1).

ورغم افتتاحه التسجيل أولاً عبر كارلوس سولر باراغان (70)، لم يستطع فالنسيا المحافظة على تقدمه وتحقيق الفوز بعد أن اهتزت شباكه مرتين في الأمتار الأخيرة عن طريق إيباي غوميز (78) والصربي ألكسندر كاتاي (86).

وتوقف رصيد فالنسيا المتعثر هذا الموسم عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما انتقل ألافيس إلى العاشر مؤقتاً وله 33 نقطة.

وحقق ليغانيس الحديث العهد في دوري النخبة مفاجأة بفوزه الساحق على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا برباعية نظيفة بمعدل هدفين في كل شوط افتتحها الأرجنتينيان ألكسندر سيمانوفسكي (19) ومارتن مانتوفاني (30).

وخسر لاكورونيا في الشوط الثاني جهود لاعبه راوول ألبنتوسا بالبطاقة الحمراء (62) فاستغل ليغانيس النقص العددي وأضاف هدفين آخرين بواسطة أوناي لوبيز (81) وألبرتو بوينو (90+1).