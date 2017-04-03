الدوري الإسباني - ألفيس يضم ضحية جديدة وأرقامه المبهرة مستمرة
تواصل لغز تصدي البرازيلي دييغو ألفيس حارس فالنسيا لنسبة مرتفعة من ركلات الجزاء التي يواجهها بعد أن حرم المغربي فيصل فجر نجم ديبورتيفو لاكورونيا من التسجيل الأحد.
ووقف ألفيس في وجهة الركلة التي نفذها فجر بالدقيقة الثامنة مفسحاً المجال أمام فالنسيا للفوز 3-0 في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.
وارتفعت نسبة ألفيس في التصدي لركلات الجزاء التي واجهها إلى 48 بالمئة منذ انتقاله للعب في إسبانيا وهي الركلة رقم 24 التي ينقذها من أصل 50، وذلك وفقاً لصحيفة آس الإسبانية.