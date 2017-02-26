الدوري الإسباني: أرقام ميسي بعد فوز برشلونة

وتوهج ميسي في الدقائق الأخيرة فقاد برشلونة للفوز الثمين على أتلتيكو مدريد (2-1)، وبهذا الانتصار أصبح ليو أكثر لاعب أجنبي يحقق الانتصارات في الدوري الإسباني برصيد 277.

وفيما يلي بعض الأرقام التي حطمها ميسي اليوم:

- بات ملعب أتلتيكو مدريد فيسنتي كالديرون أكثر الملاعب التي سجل فيها ميسي بعيداً عن كامب نو (13 هدفاً) الملعب الثاني سانتياغو برنابيو (12 هدفاً).

- ميسي حقق الانتصار رقم 400 له مع برشلونة في جميع المسابقات، مقابل 102 تعادل 64 خسارة.

- سجل ميسي مشاركته رقم 566 مع برشلونة في جميع المباريات موزعة على (369 في الليغا)، 112 في دوري

أبطال أوروبا، 61 كأس الملك 15 كأس السوبر الإسباني 5 مشاركات في كأس العالم للأندية 4 كأس السوبر الأوروبية.

- أصبح أتلتيكو مدريد المنافس المفضل لدى ليونيل ميسي في الليغا حين سجل هدفه رقم 22.