الدوري الإسباني: أرقام ميسي بعد فوز برشلونة
لم يكتفِ نجم برشلونة ليونيل ميسي بتسجيل هدف الفوز الغالي لفريقه في شباك أتلتيكو مدريد بل حطم المزيد من الأرقام القياسية التي باتت مطيعة له في ميادين كرة القدم.
وتوهج ميسي في الدقائق الأخيرة فقاد برشلونة للفوز الثمين على أتلتيكو مدريد (2-1)، وبهذا الانتصار أصبح ليو أكثر لاعب أجنبي يحقق الانتصارات في الدوري الإسباني برصيد 277.
وفيما يلي بعض الأرقام التي حطمها ميسي اليوم:
- بات ملعب أتلتيكو مدريد فيسنتي كالديرون أكثر الملاعب التي سجل فيها ميسي بعيداً عن كامب نو (13 هدفاً) الملعب الثاني سانتياغو برنابيو (12 هدفاً).
- ميسي حقق الانتصار رقم 400 له مع برشلونة في جميع المسابقات، مقابل 102 تعادل 64 خسارة.
- سجل ميسي مشاركته رقم 566 مع برشلونة في جميع المباريات موزعة على (369 في الليغا)، 112 في دوري
أبطال أوروبا، 61 كأس الملك 15 كأس السوبر الإسباني 5 مشاركات في كأس العالم للأندية 4 كأس السوبر الأوروبية.
- أصبح أتلتيكو مدريد المنافس المفضل لدى ليونيل ميسي في الليغا حين سجل هدفه رقم 22.