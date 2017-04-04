الدوري الإسباني - أتلتيكو مدريد ينفرد بالمركز الثالث مؤقتاً

ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه إلى مدافعه الدولي البرازيلي فيليبي لويس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 28.

وهو الفوز الخامس على التوالي لأتلتيكو مدريد الذي استعد جيداً لمواجهة جاره ريال مدريد السبت المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، فرفع رصيده إلى 61 نقطة وفض الشراكة مؤقتاً مع إشبيلية الذي يحل ضيفاً على برشلونة الثاني وحامل اللقب غداً الأربعاء.

في المقابل، واصل ريال سوسييداد نتائجه المخيبة ومني بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 49 نقطة وتراجع إلى المركز السابع.

واستغل فياريال وأتلتيك بلباو خسارة ريال سوسييداد، فارتقى الأول إلى المركز الخامس بفوزه على مضيفه بيتيس إشبيلية بهدف وحيد سجله أدريان لوبيز في الدقيقة 47، والثاني إلى المركز السادس بتغلبه على ضيفه إسبانيول بفضل هدفين لمهاجم الدولي المخضرم أريتز أدوريز (36 عاماً) في الدقيقتين 17 من ركلة جزاء إثر عرقلة إيكر مونيايين داخل المنطقة من المدافع فيكتور سانشيز، و37 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من بينية، رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً على لائحة الهدافين.

وكان أدوريز دخل تاريخ النادي الباسكي السبت الماضي ببلوغه حاجز المئة هدف بألوانه.

ورفع فياريال رصيده إلى 51 نقطة وأتلتيك بلباو إلى 50 نقطة.

في المقابل، مني إسبانيول بخسارته التاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز التاسع، وبيتيس إشبيلية بخسارته الخامسة عشرة فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.