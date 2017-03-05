الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يستعيد المركز الرابع بأقدام فرنسية

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الفوز والمركز الرابع بعد إهداره خمس نقاط في آخر مباراتين، بفوزه على ضيفه فالنسيا 3-صفر الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واقتنص أتلتيكو مدريد المركز الرابع من ريال سوسييداد، وذلك بعد خسارته أمام برشلونة المتصدر 1-2 ثم تعادله مع ديبورتيفو لاكورونيا 1-1، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 49 نقطة بفارق نقطة عن سوسييداد، فيما بقي فالنسيا في المركز الثالث عشر.

على ملعب "فيسنتي كالديرون" وأمام 46 ألف متفرج، تألق المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان بتسجيله الهدفين الأول بتسديدة يسارية أرضية في الزاوية اليسرى البعيدة من هجمة مرتدة والثالث عندما ارتمى ولكز كرة أرضية من داخل المنطقة (10 و83)، فيما أضاف مواطنه كيفن غاميرو الثالث بتسديدة قوية من حافة المنطقة ارتدت من الدفاع إلى الزاوية اليسرى (48).

ورفع غريزمان رصيده 12 هدفاً هذا الموسم مع أتلتيكو في الدوري.

كما سجل غريزمان هدف أتلتيكو الـ350 في الدوري تحت إشراف المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، وأصبح سيميوني ثاني مدرب يشرف على أتلتيكو 200 مباراة في الدوري بعد الراحل لويس آراغونيس (407).

وشاهد المباراة من المدرجات مهاجم أتلتيكو مدريد، فرناندو توريس الذي تعرض لإصابة قوية برأسه خلال مباراة ديبورتيفو لاكورونيا الأخيرة.

وارتقى أتلتيك بلباو إلى المركز السابع بدلاً من إيبار بفوزه على ضيفه ملقة الخامس عشر 1-صفر.



وسجل راوول غارسيا مهاجم أتلتيكو مدريد السابق هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وقاد لاعب ريال مدريد السابق والمعار من باريس سان جرمان الفرنسي خيسي رودريغيز لاس بالماس الثاني عشر إلى فوز كبير على ضيفه أوساسونا متذيل الترتيب 5-2.



سجل للفائز رودريغيز (7 و87) والكرواتي ماركو ليفايا (55) وأوناي غارسيا (خطأ في مرمى فريقه 70) وروكي ميسا (76)، وللخاسر كينان كودرو (31 و37).