وبعدما التزم نيمار (25 عاما) الصمت طوال هذه المدة حول انتقاله المحتمل إلى باريس في صفقة قياسية تاريخية قد تصل قيمتها إلى 222 مليون يورو، بدا أن المهاجم الدولي حسم الأربعاء قراره.

وأفاد متحدث باسم النادي الكاتالوني وكالة فرانس برس أن "اللاعب حضر إلى التدريب كما كان مقررا وأبلغ زملاءه أنه سيرحل (...) المدرب أعطاه الإذن بعدم خوض التمرين والذهاب للاهتمام بمستقبله".

وحضر نيمار إلى مقر التدريب قرابة الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش، وهو يقود سيارة فخمة زرقاء اللون، وبرفقته ثلاثة أشخاص. وارتدى نيمار نظارتين شمسيتين، وبدت علامات الجدية على محياه.

وأمضى البرازيلي وقتا قصيرا في المقر، وغادر دون الإدلاء بأي تصريح، بحسب ما أفاد مصور لفرانس برس في المكان.

وكان نادي برشلونة استدعى لاعبيه الأربعاء لاستئناف التدريب استعدادا للموسم المقبل. وعاد المهاجم البرازيلي إلى برشلونة مساء الثلاثاء عن طريق مطار دبي، قادما من مدينة شنغهاي الصينية حيث شارك الاثنين في نشاط ترويجي.

إلا أن نيمار تفادى عشرات الصحافيين والمشجعين الذين انتظروا في مطار برشلونة، أملا في الحصول منه على تعليق بشأن مستقبله.

وتتصدر التقارير عن احتمال انتقال نيمار إلى النادي الباريسي المملوك من هيئة قطر للاستثمار الرياضي، عناوين الصحافة الرياضية خلال الأسابيع الماضية، في صفقة يتوقع أن تبلغ 222 مليون يورو، هي قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع النادي الكاتالوني.

وانضم نيمار إلى برشلونة في العام 2013 قادماً من نادي سانتوس البرازيلي، ومدّد عقده العام الماضي حتى سنة 2021.