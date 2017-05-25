الأمر بات قريباً... بيكيه يرحب بفالفيردي في برشلونة

وأعلن بيلباو بشكل رسمي اليوم الخميس تعيين خوسيه آنخل زيغاندا مدرباً للفريق الأول للموسمين المقبلين، خلفاً لفالفيردي.

ورحب بيكيه بالمدرب البالغ من العمر 53 عاماً، والذي لعب لبرشلونة بين عامي 1988-1990 بقوله "إن أرنستو قام بعمل عظيم فى بيلباو خلال السنوات القليلة الماضية، لقد لعب هنا لبرشلونة، وأعتقد أنه يمكن أن سيكون خياراً جيداً".

وأضاف أحد أبرز أعمدة الفريق الكاتالوني: "لا أستطيع أن أقرر بنفسي من هو الشخص، ولا أعرف من سيكون المدير التالي، إنها ليست وظيفتي وأنا لا أفكر كثيراً في الموضوع".

كمدرب، قاد فالفيردي إسبانيول إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في عام 2007 قبل أن يخسر بركلات الترجيح من مواطنه إشبيلية.

ثم قاد أولمبياكوس اليوناني إلى ثلاثة ألقاب في الدوري ولقبين في الكأس، وساعد بيلباو بالفوز بكأس السوبر الإسبانية عام 2015 ضد برشلونة بالذات.