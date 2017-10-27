بولبابة الهرابي

فوز ريال مدريد على المغمور فوينلابرادا من الدرجة الثالثة الخميس في الدور الرابع من مسابقة كأس ملك اسبانيا 2-0، جاء ليرسخ نظرية تقول أن نتائج الفريق المدريدي تكون أفضل عندما يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو. فهل الأمر كذلك فعلا؟.

صحيفة "ال موندو ديبورتيفو" الاسبانية تؤيد إلى حد ما تلك النظرية، اذ تشير الأرقام والاحصاءات التي نشرتها بموقعها على الانترنت أن الفريق الملكي حقق الفوز في 75% من مبارياته من دون حضور رونالدو(32 عاماً) وذلك منذ أغسطس عام 2014.

ريال مدريد فاز في 50 مباراة من دون رونالدو

خلال المواسم التسعة مع ريال مدريد، حرمت الاختيارات الفنية أو الاصابات البرتغالي رونالدو (أفضل لاعب في العالم لهذا العام) من اللعب في 69 مباراة، باحتساب مواجهة الخميس امام فوينلابرادا بكأس الملك الذي غاب عنه في 17 مباراة، في المقابل لعب 22 مباراة وفاز باللقب في مناسبتين وسجل 30 هدفاً.

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ومن مجموع المباريات الـ69 التي لم يحضر فيها حامل الكرة الذهبية أربع مرات، هناك 20 مباراة (أغلبها في عهد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان) لم يشارك فيها رونالدو لاختيارات فنية، بينما غيبته الاصابات عن 33 مباراة وابعدته العقوبات في 16 مناسبة، اخرها المباريات الخمس التي غاب عنها رونالدو بسبب طرده في ذهاب كأس السوبر الاسباني ضد برشلونة، ولم ينهزم ريال مدريد فيها اذ فاز على برشلونة 2-0 وعلى ديبروتيفو لاكورونيا 3-0 وعلى ريال سوييداد 3-0 وتعادل مع فالنسيا 2-2 وليفانتي 1-1.

أكبر فترة غياب لرونالدو بلغت 14 مباراة في موسم 2016-2017

31 أغسطس عام 2014، تعرض ريال مدريد للخسارة على يد مضيفه ريال سوسييداد 2-4 تأثراً بغياب مهاجمه رونالدو (المصاب حينها)، لكن بعد ذلك تحمل فريق الميرينغي مسؤولية ادارة مبارياته الـ (69)من دون نجمه الأوحد وتمكن من تحقيق الفوز في 50 منها وبلغت نسبة النجاح (73.6%) وتعادل في تسع مباريات (13.2%) وخسر في مثلها (13.2%).

لقد تعددت غيابات "الدون" عن مباريات فريقه، فمنذ موسم 2009-2010، غاب رونالدو 13 مباراة لكن في الموسم الذي يليه تقلصت الى خمس مباريات فقط ومن ثم الى مباراتين موسم 2011-2012 لكنها عادت لترتفع الى 6 مباريات موسم 2012-2013.

في موسم 2013-2014، حرمت أسباب عديدة رونالدو من المشاركة مع ريال مدريد في 13 مباراة كاملة لكن غياباته عادت وتراجعت بموسمي 2015 و2016، وبلغت (9 مباريات).

موسم 2016-2017، تجاوز فيه رونالدو سقف غياباته السابقة مع الفريق الملكي الذي افتقد لجهوده في 14 مباراة.

في الموسم الحالي، لم يشارك رونالدو (الذي من المتوقع ان يعود للعب الأحد أمام المضيف جرونا) في 6 مباريات، مما جعله يعاني على المستوى التهديفي برصيد هدف وحيد سجله خلال 450 دقيقة لعبها في الليغا.

ووبعد غيابه عن مباراة كأس الملك، من المتوقع أن يعود رونالدو إلى تشكيلة ريال مدريد التي ستواجه جيرونا الأحد ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

كيفية مشاهدة مباراة جيرونا وريال مدريد مباشرة وحصريا: الأحد 29 تشرين الأول/ أكتوبر عبر beINSPORTS HD3، عند الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة.

صحيح أن مسيرة ريال مدريد لن تتوقف من دون الدولي البرتغالي أو غيره من اللاعبين لكن حضوره لا طالما أسهم ولايزال في نتائج جيدة للنادي الملكي، والدليل نجاحه في تحقيق 5 أهداف خلال الـ 270 دقيقة التي لعبها بمسابقة دوري ابطال أوروبا هذا الموسم.