إيسكو يشعل المنافسة مع خاميس

ويعتمد مدرب فريق العاصمة الإسبانية الفرنسي زين الدين زيدان أسلوب "المداورة" بين النجمين الإسباني إيسكو والكولومبي خاميس رودريغيز.

وتعطي هذه الانطلاقة القوية في بداية العام الجديد جرعةً معنويةً هامةً لإيسكو ضمن صراعه "المحموم" مع الكولومبي من أجل ضمان مكان أساسي في تشكيلة ريال خصوصاً بعد أن وقّع الأخير هدفين في شباك إشبيلية في المباراة الأخيرة لحساب الكأس.