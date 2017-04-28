إيسكو قائد ثورة الكرة الحديثة الذي تفوق على نيمار بالمراوغة وميسي بالتسديد

مازن الريس

الرجل الأكثر جدلاً في الليغا لغموض مستقبله مع ريال مدريد يقف وحده متحدياً مدربه الفرنسي زيدان وشائعات خروجه من فريق العاصمة كلّ يوم، ليقول: "أنا هنا، سأقدم لكم نوعاً من مهارات لاعبي الوسط لم تشاهدوه من قبل، أنا لست زيدان أو إنييستا أو مودريتش، أنا إيسكو".

إيسكو اعتاد على الظلم

إيسكو صاحب الـ25 ربيعاً، ذاك الرجل الذي ولد في مقاطعة أندلسية اسمها بينالمادينا وترعرع في أكاديمية مدينته الصغيرة ثم مرّ لأول مرة في فريق الكبار عندما لعب مع فالنسيا الذي فرّط به بعد موسم في الفريق الأول 2010-2011 لعب خلاله أربع مباريات فقط، ومن ثم تفجرت موهبته في ملقا 2011-2013.

ومن سوء حظ إيسكو أنّه صارع لحجز مكان أساسي مع ثلاثة مدربين أشرفوا على ريال مدريد منذ 2013 وهم أنشيلوتي وبينيتيز وزيدان، فلم يلعب أكثر من 26 مباراة كأساسي خلال موسم في الدوري الإسباني كان في 2014 – 2015، وكل ذلك بسبب الخوف من المساس برونالدو وبنزيمة وبيل ومن خلفهم مودريتش.

تفوق على نيمار وميسي!

يضعنا تأمل أرقام إيسكو في جدال لا مفرّ منه، فمن الغريب جداً أن نجد تفوقه على نيمار بنسبة المراوغات الناجحة 56.25 بالمئة (45 من 80) بينما كان نيمار 53.16 بالمئة (143 من 269)، علماً أن البرازيلي هو الأكثر مراوغات في الدوري الإسباني ككل.

إحصائية إيسكو الأخرى المرتبطة بفاعلية تسديداته إلى المرمى تقودنا لمفارقة جديدة مفادها تفوقه على هداف الدوري الإسباني حالياً الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 هدفاً) والأكثر تسديداً هذا الموسم (157)، لكن إيسكو لم يتفوق على ليونيل وحسب بل على جميع لاعبي الدوري الإسباني ممن سدد أكثر من 10 تسديدات على الأقل بنسبة فاعلية بلغت 47.62.

إيسكو لا يقارن بأحد

هذا الرجل استثنائي بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى، ليس محل مقارنة بميسي أو نيمار أو رونالدو إطلاقاً فأولئك سبقوه بأشواط، لكنه لاعب وسط مختلف كلياً عن زيدان أو إنييستا أو ألكانتارا أو مودريتش وحتى بوجبا، مختلف بكل شيء، وهذا لا يعني أنّه أفضل منهم، بل أخذ منهم جميعاً.

إيسكو هو اللاعب الذي يقوم كل 15.59 دقيقة بتسديدة باتجاه المرمى أو صناعة فرصة أو مراوغة ناجحة، وكل 12.74 دقيقة باستعادة كرة، هو اللاعب النموذجي الذي غيّر فلسفة لاعب الوسط الدفاعي غير المتقن للأدوار الهجومية أو العكس.

كرة القدم التي أنهكتنا بتفاصيل خطط مدربيها مؤخراً بحاجة إلى نوعية لاعبين مثل إيسكو، لاعب وسط يخترق تكتلات المنافسين في مناطقهم بمراوغاته، لاعب يسدد من بعيد بدقة ويستخلص الكرات بحرفنة، كرة القدم بحاجة لقادة لثورتها الحديثة، لرجال بقدرات إيسكو.