وذكر النادي الكاتالوني أن إنييستا تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن ولذلك سيغيب عن المواجهة، وسيخضع للعلاج لمعرفة مدى قدرته على اللحاق برحلة الفريق إلى اليونان لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا. وفي الوقت ذاته تلقى جوردي ألبا الضوء الأخضر للعودة إلى المشاركة مع الفريق، وتم ضمه للقائمة التي ستخوض المباراة في ملعب سان ماميس.
إنييستا يغيب عن برشلونة بسبب الإصابة
سيغيب قائد برشلونة أندريس إنييستا عن مواجهة الفريق أمام أتلتيك بلباو في الجولة العاشرة للدوري الإسباني، فيما شهدت القائمة عودة جوردي ألبا.
وذكر النادي الكاتالوني أن إنييستا تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن ولذلك سيغيب عن المواجهة، وسيخضع للعلاج لمعرفة مدى قدرته على اللحاق برحلة الفريق إلى اليونان لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا. وفي الوقت ذاته تلقى جوردي ألبا الضوء الأخضر للعودة إلى المشاركة مع الفريق، وتم ضمه للقائمة التي ستخوض المباراة في ملعب سان ماميس.
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