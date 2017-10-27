إنييستا يغيب عن برشلونة بسبب الإصابة

وذكر النادي الكاتالوني أن إنييستا تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن ولذلك سيغيب عن المواجهة، وسيخضع للعلاج لمعرفة مدى قدرته على اللحاق برحلة الفريق إلى اليونان لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا. وفي الوقت ذاته تلقى جوردي ألبا الضوء الأخضر للعودة إلى المشاركة مع الفريق، وتم ضمه للقائمة التي ستخوض المباراة في ملعب سان ماميس.

