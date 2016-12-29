إنييستا يريد رفع راتبه للتمديد مع برشلونة

إنييستا الذي أعرب مراراً عن التزامه مع فريقه ورغبته في إنهاء مسيرته الكروية داخل أسوار "الكامب نو" ألمح حسب مقربين منه إلى إمكانية التفاوض مع النادي بخصوص راتبه الجديد. غير أن التقارير الصحفية ذاتها أكدت أن إدارة النادي مركزة في الوقت الحالي على تجديد عقد النجم الأول في الفريق ليونيل ميسي حيث من المتوقع أن يعرض النادي الكتالوني راتباً سنوياً على ميسي قدره 35 مليون يورو، وبعدها سينظر في شروط تجديد عقد إنييستا.