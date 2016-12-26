إنييستا يتحدث عن مستقبله مع برشلونة



وقال انييستا (32 عاماً) في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، "في 2018 ينتهي عقدي. أرغب بالاستمرار، الجميع يعلم ذلك وهذا ليس سراً، مستوى أدائي سيحدد ما إذا كنت أستطيع البقاء مع برشلونة".



أضاف "آمل في يكون ذلك لأمد طويل".



ومدّد برشلونة مؤخراً عقد الأوروغوياني لويس سواريز بعد خطوة مماثلة في تشرين الأول/أكتوبر مع البرازيلي نيمار، ويجري حالياً مباحثات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي للهدف نفسه.



وعلى غرار ميسي، أحرز إنييستا 29 لقباً مع برشلونة، لكنه يتميز عن الأرجنتيني بأنّه توّج مع منتخب بلاده بطلاً للعالم في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، بالفوز في النهائي على هولندا.