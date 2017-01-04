إنريكي يؤكد جهوزية الـ MSN للمواعيد القادمة

وسمح للاعبين الثلاثة بالسفر إلى بلادهم للاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة مع عائلاتهم، فغابوا عن مباراة 21 كانون الأول/ديسمبر ضد هيركوليس (7-صفر) في إياب الدور الرابع من كأس إسبانيا.

وعاد اللاعبون الثلاثة إلى تمارين الفريق الاثنين، أي بعد ثلاثة أيام من عودة زملائهم من عطلة الأعياد، إلا أن إنريكي شدد على أن غيابهم المطول لم يؤثر على جهوزيتهم، وذلك في تصريحات عشية لقاء أتلتيك بلباو في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس، وهي الأولى للنادي الكتالوني في 2017.

وقال المدرب: "حصلنا جميعاً على فرصة الاستمتاع ببضعة أيام من الإجازة. الأعياد تعني عدم الحضور إلى ملعب التمارين، لكنها لا تعني وقف التحضير لأنهم جميعاً اتبعوا التعليمات والمهمات البدنية".

أضاف "كنت سعيداً بما رأيته في الثاني من الشهر، يوم معاودة التمارين (لميسي وسواريز ونيمار)، وفي الثلاثين (من كانون الأول/ديسمبر)، يوم عودة الآخرين".

وتابع "أعتقد أننا عدنا بشكل أفضل مما كنا عليه عندما توقفنا".

ويحتاج برشلونة ليكون في قمة استعداده البدني لأنه يخوض 19 مباراة خلال زهاء شهرين، تتوزع بين الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، في حال نجاحه بمواصلة الدفاع عن لقب الكأس وبلوغ الدور نصف النهائي في الأول والثامن من شباط/فبراير.

وأكد إنريكي أن "شهر كانون الثاني/يناير سيكون مصيرياً من أجل البقاء في مسابقة الكأس ومواصلة الأمل بإحراز كل الألقاب. إن احتمال خوض 19 مباراة يعتبر خبراً جيداً، لأنه يعني بأننا سنواصل مشوارنا في كل المسابقات. لهذا السبب تحتاج إلى فريق كبير (من حيث عدد اللاعبين)، ليس لأن المدربين يحبون المداورة (بين اللاعبين)، بل لأن هناك إمكانية التعرض لإصابات وإيقافات قد تكون مهمة"، من حيث عدد اللاعبين الذين تطالهم أو نوعيتهم.

وتابع "لهذا السبب نحتاج إلى الكثير من الموارد، كما يوجد في تصرفي حالياً، وأن نعلم كيف نستخدمها".

ومن المتوقع أن يخوض الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار مباراة الأربعاء في سان ماميس منذ البداية. ويغيب عن هذه المباراة فقط الحارس الهولندي ياسبر سيليسين بسبب الإصابة.

وفي ظل غيابه، قد يجري إنركي استثناء في المداورة بين الحراس في مسابقتي الدوري والكأس والإبقاء على الحارس الأساسي الألماني مارك-أندريه تر شتيغن على حساب الحارس الثالث جوردي ماسيب.

ويعاود برشلونة لقاءاته في الدوري الأحد على ملعب "المادريغال" ضد فياريال، ويخوض بعدها بأيام إياب الدور ثمن النهائي من الكأس الأربعاء أمام أتلتيك بلباو.

أما في دوري أبطال أوروبا، فيحل برشلونة ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي في 14 شباط/فبراير في ذهاب الدور الثاني قبل أن يستضيف لقاء الإياب في 8 آذار/مارس.