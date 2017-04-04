إنريكي سيرتاح عاماً بعد الرحيل عن برشلونة

وأعلن إنريكي (46 عاماً) الشهر الماضي أنه سيرحل عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم.

وقال إنريكي في تصريحات صحفية اليوم "سأرحل عن برشلونة، بيتي، حيث أحظى بعلاقات رائعة مع النادي واللاعبين، السبب في ذلك يرجع تماماً إلى شعوري بالإنهاك".

وأضاف "سيكون عاماً للتعافي، لكني سأفعل ذلك في نهاية الموسم بعد أن نكون قد حققنا كل أهدافنا".