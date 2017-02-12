إشبيلية يكسر صمود لاس بالماس على أرضه

ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى البديل الأرجنتيني خواكين كوريا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 80 بعد 3 دقائق من دخوله مكان الفرنسي التونسي الأصل وسام بن يدر.

وهو الفوز الأول إشبيلية بعد خسارة أمام إسبانيول وتعادل مع فياريال، والرابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فيما مني لاس بالماس بخسارته الثانية على التوالي والثامنة هذا الموسم والأولى على أرضه بعد 15 مباراة (8 انتصارات و7 تعادلات).

وتجمد رصيد لاس بالماس عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتنفس سبورتينغ خيخون الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه ليغانيس بهدفين نظيفين لروبرتو كانيا (67) وخورخي فرانكو الفيس "بورغي" (83).

وتعرض حارس سبورتينغ خيخون الاحتياطي دييغو مارينو للطرد في الدقيقة 71 بعد اساءته اللفظية.

وتجمد رصيد ليغانيس عند 18 نقطة في المركز السابع عشر متقدماً بفارق نقطتين أمام خيخون السابع عشر.