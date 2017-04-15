"إبهار" إيسكو ينقذ ريال مدريد من فخ الـ"مولينون"

وبعد تعادله مع جاره أتلتيكو على أرضه 1-1 الأسبوع الماضي، وعدم استغلال برشلونة الوضع بسقوطه لاحقاً أمام ملقة الضعيف صفر-2، تخلف ريال مدريد مرتين أمام سبورتينغ خيخون صاحب المركز الثامن عشر والمهدد بالهبوط، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة بفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي يستقبل ريال سوسييداد السابع في وقت لاحق، علماً بأنه يملك أيضاً مباراة مؤجلة ضد سلتا فيغو. وهذه "البروفة" الأخيرة لريال قبل موقعة الحسم المنتظرة في 23 الحالي مع برشلونة على أرضه.

وكان الفريق الملكي قطع أكثر من نصف الطريق نحو دور الأربعة في دوري أبطال أوروبا، بفوزه الأربعاء خارج قواعده على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 بفضل ثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونظراً لزحمة المباريات وخوض ريال مباراة الرد أمام بايرن الثلاثاء المقبل، قام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بإراحة معظم نجومه، خصوصاً رونالدو أفضل لاعب في العالم ولاعبي الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والألماني طوني كروس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، فيما غاب الجناح الويلزي غاريث بايل لمضاعفات في كاحله جرّاء إصابة سابقة أبعدته حوالي ثلاثة أشهر عن الملاعب.

وتحدث ظهير ريال البرازيلي مارسيلو عن إرهاق ريال راهناً: "مرة أخرى لم يكن لدينا الوقت للراحة. من شارك اليوم قدّم أفضل ما لديه. البعض لم يلعب كثيراً هذا الموسم وهذا ما يجعل ريال عظيماً. ليس هناك وقت للراحة هذا الشهر لكننا نعمل بصورة جيدة من الناحية البدنية. تراكم المباريات يسبّب الإرهاق الذهني أيضاً".

على ملعب الـ"مولينون"، بكّر المضيف بافتتاح التسجيل عن طريق المهاجم الكرواتي دويي تشوب، إثر تمريرة ساقطة رائعة من ميكل فيسغا في ظهر المدافعين، تابعها طائرة بيسراه من مسافة قريبة إلى يمين الحارس فرانسيسكو كاسيا (14).

رد ّريال سريعاً عن طريق إيسكو، نجم وسطه في ظل غياب باقي النجوم، إذ تلاعب وراوغ داخل المنطقة قبل أن يسدّد بيسراه قوية في المقص الأيسر (17).

وعلى غرار الشوط الأول، سجّل خيخون هدفاً باكراً في الثاني عن طريق فيسغا الذي حوّل برأسه كرة ذكية في الزاوية البعيدة إثر ضربة حرة (50).

لكنّ ريال عادل أيضاً وبسرعة عن طريق مهاجمه ألفارو موراتا برأسية جميلة في الزاوية اليسرى البعيدة إثر عرضية متقنة من البرازيلي دانيلو (59).

وتلاعب إيسكو بالدفاع على طريقة الأرجنتيني مارادونا أنقذها الدفاع على فم المرمى قبل تسديدة من مارسيلو بجانب القائم الأيسر (72).

وبعد ضغط هائل من ريال، جاء الفرج من إيسكو وبتسديدة أرضية من حافة المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة (90).



ديبورتيفو في منطقة الأمان

في مباراة أخرى، حقق ديبورتيفو لا كورونيا فوزاً مصيرياً من أجل صراع البقاء في دوري الأضواء، على حساب ضيفه ملقا 2-صفر.

ويدين ديبورتيفو لاكورونيا بفوزه الأول على ملقا منذ الخامس من كانون الثاني/يناير 2013 والأول في المراحل الخمس الأخيرة، إلى خوسيه لويس سان مارتن ماتو وبدرو موسكويرا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 47 و67 على التوالي.

ورفع ديبورتيفو لاكورونيا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق 9 نقاط عن منطقة الخطر، فيما تجمد رصيد ملقا عند 33 في المركز الرابع عشر بعد تلقيه هزيمته الخامسة عشرة هذا الموسم والثانية في المراحل الخمس الأخيرة.

وتستكمل المرحلة لاحقاً بلقاءات أتلتيكو مدريد مع أوساسونا.