أهداف لاس بالماس وبرشلونة

قاد المهاجم الدولي البرازيلي نيمار برشلونة الى فوز عريض على مضيفه لاس بالماس 4-1 بتسجيله هاتريك في الدقائق 25 و67 و71 رافعا رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم، فيما سجل الدولي الاوروغوياني لويس سواريز هدفا في الدقيقة 27.

وسجل بدرو بيغاس هدف الشرف لاصحاب الارض في الدقيقة 63.

وهو الفوز السادس على التوالي لبرشلونة والـ27 هذا الموسم.

ومنح نيمار التقدم لبرشلونة اثر هجمة منسقة قادها اندريس انييستا الذي مرر كرة الى سواريز فتوغل داخل المنطقة وهيأها للبرازيلي الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (25).

ورد نيمار الهدية لسواريز عندما مرر له كرة على طبق من ذهب خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (27).

وهو الهدف الـ28 لسواريز هذا الموسم.

وقلص لاس بالماس الفارق عبر بيغاس بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من الدولي الغاني السابق كيفن برينس بواتنغ (63).

واعاد نيمار الفارق الى سابق عهده بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الكرواتي ايفان راكيتيتش (67).

وتابع نيمار تألقه وحقق الهاتريك عندما تلقى كرة من جوردي البا لكزها بيمناه داخل المرمى (71).