أهداف ريال مدريد وإشبيلية

واصل ريال مدريد زحفه نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012 بفوزه الكبير على ضيفه اشبيلية 4-1، لكن الحسم قد تأجل الى اليوم الأخير بعد فوز غريمه التقليدي برشلونة على مضيفه لاس بالماس بالنتيجة ذاتها الاحد في ختام المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وعزز ريال مدريد رصيده بـ87 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين خلف برشلونة، لكن النادي الملكي يملك مباراة مؤجلة ضد مضيفه سلتا فيغو سيخوضها الاربعاء المقبل وستمنحه فرصةالانفراد بالصدارة قبل المرحلة الاخيرة الحاسمة التي يحل فيها ضيفا على ملقة، فيما يلعب برشلونة مع ضيفه ايبار.

ويحتاج ريال مدريد الى 4 نقاط في مباراتيه الاخيرتين لضمان اللقب والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ثنائية نادرة (الليغا ودوري ابطال اوروبا) وذلك للمرة الاولى منذ عام 1958 (سيلتقي يوفنتوس الايطالي في نهائي المسابقة القارية في 3 حزيران/يونيو المقبل في كارديف)، فيما ينتظر برشلونة خدمة من سلتا فيغو او ملقة للاحتفاظ باللقب في طريقه الى ثنائية ايضا: الدوري والكأس المحليان، كونه يلتقي الافيس في 27 ايار/مايو الحالي.