أنباء عن رحيل خاميس من ريال مدريد إلى يونايتد

خرج الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز في الدقيقة 61، تاركاً مكانه للبرازيلي كاسيميرو، تحت وابل من التصفيق من جانب جماهير ريال مدريد خلال المواجهة التي فاز بها النادي الملكي على إشبيلية 4-1.

خروج رودريغيز كان مؤثراً، إذ تبادل التحية مع أكثر من 70 ألف متفرج في "سانتياغو برنابيو" وقفوا جميعاً في مشهد بدا وداعياً للنجم الكولومبي.

وزادت التكهنات بشأن مغادرة رودريغيز لريال مدريد مع الأخبار التي تأتي من إنكلترا وتفيد بقرب اتفاقه مع مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وتتحدث مختلف الصحف الإنكليزية عن انضمام خاميس للشياطين الحمر الموسم القادم، بل ذهب بعضها إلى القول إن مورينيو خاطب اللاعب ووعده بالقميص رقم 10 الذي يرتديه واين روني الراحل لا محال عن مانشستر يونايتد.

وأكدت بعض التقارير أن رودريغيز أعطى موافقته للانتقال إلى مانشستر لكنه وضع شرط مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم لإتمام الصفقة.

من جهتها ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن رودريغيز توصل إلى اتفاق مبدئي مع مورينيو.

ويتطلع يونايتد إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا من خلال فوزه بلقب الدوري الأوروبي حيث بلغ المباراة النهائية ليواجه أياكس أمستدرام الهولندي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وفقد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كل فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر احتلاله أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنكليزي الممتاز، إذ يحتل المركز السادس برصيد 65 نقطة بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى الدور التمهيدي للمسابقة الأوروبية العريقة، قبل مرحلتين على النهاية.