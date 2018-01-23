أجمل أهداف الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 – 2018

دائماً ما كانت أجمل أهداف الدوري الإسباني 2017 - 2018 مصدر اهتمام لعشاق الليغا نظراً لكثرة النجوم التي تنشط في هذه المسابقة سواء هذا الموسم أو في المواسم الفائتة.

وليس بالضرورة أن تكون أجمل أهداف الدوري الإسباني مقتصرة على أسماء بعينها مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأوروغوياني لويس سواريز، نظراً لأنّ الهدف الرائع قد يأتي من لاعب مغمور أو يسهم الحظ به بعض الأحيان.



ونقدم لكم بدءاً من اليوم أجمل أهداف الدوري الإسباني الخاصة بكل أسبوع علماً أننا نوفر لكم إمكانية مشاهدة أجمل الأهداف في أسابيع فائتة من الموسم.



ونظراً للشعبية الكبيرة التي تملكها الليغا في العالم العربي فإننا إضافة إلى فيديوهات أجمل أهداف الدوري الإسباني، نبقي متابعينا في قلب الحدث من خلال ملخصات المباريات والتقارير المميزة والمعلومات المهمة مثل جدول ترتيب الدوري الإسباني.