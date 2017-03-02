أتليتكو مدريد - لاكورونيا.. سقطة "مخيفة" لتوريس
تعرّض نجم أتليتكو مدريد وقلب هجومه فيرناندو توريس لسقطة مخيفة بعد أن تشارك لقطة لعب مع لاعب ديبورتيفو لاكورونيا ألكس بيرغانتينيوس (86).
وبدت لقطة سقوط توريس "مخيفة" حيث فقد وعيه ما استدعى دخول الإطار الطبي لأرضية الملعب لتقديم الإسعافات الأولية قبل نقله مباشرة إلى المستشفى، وإلى حد هذه اللحظة لم يتم تناقل أية مستجدات تفصيلية بهذا الخصوص.
وبعد المباراة اصدر اتلتيكو بيانا جاء فيه "اصيب فرناندو توريس بارتجاج دماغي ونقل الى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة".
وأضاف البيان "تلقى لاعبنا ضربة قوية على رأسه في الدقائق الاخيرة من المباراة ونقل على وجه السرعة بسيارة إسعاف الى المستشفى"، مؤكدا أن "المهاجم سيمضي ليلته في المستشفى تحت الرقابة".