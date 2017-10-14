أتليتكو مدريد – برشلونة .. قمّة تنتهي بالتعادل

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 21 بواسطة اللاعب ساؤول نيغيز فيما أدرك اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز التعادل لبرشلونة في الدقيقة 82.

وحافظ برشلونة على صدارة الدوري برصيد 22 نقطة فيما يأتي أتليتكو في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

واستقبل جمهور أتلتيكو مدريد الفريق الكاتالوني بمئات الأعلام الإسبانية على وقع أغنية "فيفا اسبانيا" الشهيرة، وذلك في خضم الأزمة بين الحكومة المركزية في مدريد وإقليم كاتالونيا.

وأجرت حكومة كاتالونيا استفتاء من أجل الاستقلال في الأول من تشرين الأول/أكتوبر رفضته الحكومة المركزية.

تقدم أتلتيكو التسجيل في الدقيقة 21 بكرة رائعة من ساؤول نيغيز في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الألماني مارك-أندري تير-شتيغن.

وفرض برشلونة سيطرة ميدانية على المجريات بعد الهدف وكانت له محاولات عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، بمشاركة من نجمي الوسط أندريس إنييستا والكرواتي إيفان راكيتيتش، لكن التكتل الدفاعي لأتلتيكو حال دون اهتزاز شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك في الشوط الأول.

حاول برشلونة الضغط منذ بداية الشوط الثاني إلا أن انطلاقات أتلتيكو المرتدة كانت مزعجة كثيراً لمرمى تير-شتيغن وكادت تضاعف النتيجة خاصة من كرة قوية سددها الفرنسي أنطوان غريزمان من الجهة اليسرى مرت فوق العارضة (53).

وكاد ميسي يدرك التعادل من ركلة حرة لكن كرته من ارتدت من القائم الأيسر لمرمى أوبلاك (58)، ثم سدد الأرجنتيني كرة قوية من داخل المنطقة كان لها الحارس السلوفيني بالمرصاد (66)، والذي تصدى لكرة من مسافة قريبة أرسلها سواريز (81).

لكن سواريز نجح في هز الشباك بعد دقيقة واحدة حين ارتقى لكرة من سيرجي روبرتو من الجهة اليمنى وتابعها برأسه في الزاوية اليمنى للمرمى (82).

