أتلتيكو مدريد يهزم ألافيس بصعوبة

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 75 نقطة، وجاءت المباراة متكافئة، واعتقد أنصار أتلتيكو أن فريقهم سيكتفي بتعادل سلبي يمنح اللقب للفريق الكاتالوني بعد أن أهدر مهاجمه فرناندو توريس ركلة جزاء أولى في الدقيقة 71 تسبب بها النيجيري مبارك واكاسو بارتكابه خطأ ضد فيتولو، ونجح الحارس الاحتياطي فرناندو باتشيكو بالتصدي لها بعد 8 دقائق من نزوله بديلاً لأنطونيو سيفيرا.

وشهدت المباراة شداً عصبياً دفع الحكم إلى رفع البطاقات الصفراء 10 مرات ست منها في وجه لاعبي أتلتيكو الذي طرد لاعبه الأرجنتيني أنخل كوريا لنيله اثنتين منها في الدقائق الأخيرة (90+5).

وحصل أتلتيكو على ركلة جزاء ثانية تسبب بها واكاسو نفسه ونال بطاقة صفراء، لكن أمر تنفيذها ترك للفرنسي كيفن غاميرو، بديل دييغو كوستا، ونجح في إيداعها الشباك وتحقيق الفوز للضيوف.

ولم يشارك هداف أتلتيكو الفرنسي أنطوان غريزمان في المباراة، وفضل المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني اراحته لاستثمار جهوده في لقاء إياب نصف نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الخميس المقبل في مدريد بعد تعادله ذهاباً مع آرسنال الإنكليزي 1-1 في لندن.