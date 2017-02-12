أتلتيكو مدريد يقلب تأخره أمام سلتا فيغو

وتقدّم سلتا فيغو أولاً عبر غوستافو كابرال في الدقيقة 5، قبل أن يعادل أتلتيكو مدريد بهدف لنجمه فيرناندو توريس في الدقيقة 11.

وعاد زائر فيثينتي كالديرون للتقدم في الدقيقة 78 بواسطة جون غيديتى، لكن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سميوني لم يستكن، وأدرك التعادل عن طريق البلجيكي يانيك كاراسكو 86، ثم وقّع الفرنسي أنطوان غريزمان على هدف الفوز في الدقيقة 88.

يذكر أن توريس أضاع ركلة جزاء لأتلتيكو في الدقيقة 30.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده من النقاط إلى 42، في المركز الرابع، بينما بقي رصيد سلتا فيغو 30 نقطة في المركز العاشر.