كالينيتش ظهر في مدريد مبتسماً بعد أن وقّع عقده مع الأتلتيكو لمدة ثلاث سنوات مؤكداً جاهزيته لمواجهة التحديات القادمة مع فريقه الجديد.

وتفيد تقارير صحفية بأن النادي الإسباني قدّم للميلان 15 مليون يورو للحصول على خدمات كالينيتش الذي راجت شائعات حول انتقاله إلى إشبيلية قبل اختياره لفريق العاصمة أتلتيكو.

كما قدّم أتلتيكو مدريد رسمياً أيضا لاعبه الجديد الكولومبي سانتياغو أرياس.

وظهر اللاعب أمام وسائل الإعلام وهو يحمل القميص الجديد الذي سيرتديه مع "الروخي بلانكوس" في تجربة جديدة بالعاصمة مدريد تمتد لخمسة مواسم.

وكان أتلتيكو قد تعاقد مع اللاعب الكولومبي لتعويض رحيل فيرساليكو إلى نادي إنتر.