أتلتيكو مدريد يعزز حظوظه بالتأهل لدوري الأبطال

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 74 نقطة، واستفاد من تعادل منافسه اشبيلية الرابع مع ضيفه ريال سوسييداد 1-1 الجمعة في الافتتاح، فتقدم عليه بفارق 5 نقاط قبل مرحلتين من ختام البطولة المحلية

وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والرابع إلى الأدوار التمهيدية.

كما تحظى بطولة إسبانيا بمقعدين في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إضافة إلى ثالث يحصل عليه بطل مسابقة الكأس وفي حال فوز برشلونة على ألافيس في النهائي المقرر في 27 الحالي، سيكون المقعد الثالث من نصيب صاحب المركز السابع في الدوري (الخامس يتأهل إلى دور المجموعات والسادس والسابع إلى الأدوار التمهيدية).

وكان أتلتيكو حل وصيفاً لجاره ريال مدريد في المسابقة الأوروبية الموسم الماضي، وخسر أمامه في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية صفر-3 على أن يلتقيا اياباً الأربعاء المقبل على ملعبه فيسنتي كالديرون.

وبدأ إيبار اللقاء بهجوم ضاغط وهدد لاعبوه مرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك عدة مرات في الدقائق العشر الأولى خصوصاً عبر الياباني تاكاشي أونوي والقائد داني غارسيا، استطاع أتلتيكو بعد ذلك استيعاب واحتواء فورة ضيفه.

وأضاع كوكي اول فرصة حقيقية لأصحاب الأرض عندما أرسل كرة مرتدة من الدفاع بجانب القائم الأيمن (18)، وقلده البلجيكي يانيك كارساكو بارسال كرة دون عنوان في مواجهة مباشرة وقريبة مع الحارس يويل رودريغيز (31) ففشل رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في فك شيفرة الدفاع الضيف حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نزل فرناندو توريس بدلاً من الأرجنتيني نيكولاس غايتن فتحرر الفرنسي أنطوان غريزمان أكثر في خط الهجوم، لكن الفرص الضائعة توالت، وأهدر البرازيلي فيليبي لويس مرتين في دقيقة واحدة (55).

وعكس لويس عرضية خطرة لم تستغل (68)، وهرب الأوروغوياني دييغو غودين وعكس كرة أخرى وصلت إلى ساوول نيغيز الذي تابعها قوية في شباك يويل مفتتحاً التسجيل (69).

وطرد غودين بالانذار الثاني في الوقت بدل الضائع، وحاول ايبار استغلال الدقائق الأربع الأخيرة فأهدر دافيد خونكا فرصة ثانية للتعادل هي الأبرز في اللقاء بعد تدخل من لوكاس في الوقت المناسب (90+4).

وفاز سبورتينغ خيخون على لاس بالماس بهدف وحيد سجله كارلوس كارمونا (67) فارتفع رصيده إلى 27 نقطة، لكنه لا يزال في دائرة خطر العودة إلى الدرجة الثانية بعد موسمين في الأولى باحتلاله المركز الثامن عشر قبل مرحلتين من النهاية، فيما ضمن الخاسر (39 نقطة) البقاء موسماً ثالثاً بين النخبة.