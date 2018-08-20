وافتتح فريق أتلتيكو مدريد التسجيل بواسطة اللاعب الأرجنتيني أنخل كوريا (26) ثم أدرك رودريغو مورينو التعادل لفالنسيا في الدقيقة 56.

وكان نادي العاصمة يمني النفس بأن يبدأ الموسم الجديد بفوز يهديه لسيميوني الذي أصبح أول مدرب يبقى في منصبه مع أتلتيكو لثمانية مواسم متتالية، متفوقًا على الراحل ريكاردو زامورا الذي أشرف على الفريق لسبعة مواسم متتالية بين 1939 و1946 حين كان تحت اسم أتلتيكو أفياسيون، وتوج معه بلقب الدوري عامي 1940 و1941.

أما المدرب الأرجنتيني البالغ 48 عاماً، فتوج معه بسبعة ألقاب، أهمها الدوري عام 2014 والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عامي 2012 و2018، إلى جانب وصوله معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016 حين خسر أمام جاره اللدود ريال مدريد، علماً بأنه توج مع نادي العاصمة بلقب الدوري كلاعب أيضاً عام 1996.

وبدأ فريق سيميوني الموسم بقوة حين توج بكأس السوبر الأوروبية للمرة الثانية بقيادته، وذلك بتغلبه على جاره ريال بطل دوري الأبطال بنتيجة 4-2 بعد التمديد الأربعاء الماضي.

وبدا "لوس روخيبلانكوس" الذي خاضوا اللقاء بمشاركة الوافد الجديد الفرنسي الدولي توما ليمار القادم من موناكو مقابل 72 مليون يورو، في طريقهم لتأكيد بدايتهم القوية بعد تقدمهم على فالنسيا منذ الدقيقة 26 عبر أنخل كوريا الذي وجد نفسه وحيداً بمواجهة المرمى بعدما كسر مصيدة التسلل إثر تمريرة متقنة من الفرنسي أنطوان غريزمان، فسدد الكرة أرضية في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس البرازيلي نوربرتو نيتو.

وبقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني، حين أدرك "الخفافيش" التعادل بفضل رودريغو مورينو إثر تمريرة من الدنماركي دانيال واس (56)، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنح رابع الموسم الماضي فوزه الأول في المواجهات الثماني الأخيرة مع أتلتيكو، وتحديداً منذ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (3-1 على ميستايا).

ويلعب لاحقا اتلتيك بلباو مع ليغانيس.

شاهد أهداف المباراة

دق 56: مهاجم فالنسيا، رودريغو مورينو يعدّل الكفة بحركة فنية رائعة

دق 26: الفرنسي أنطوان غريزمان يهدي كرة رائعة للأرجنتيني أنخل كوريا الذي افتتح باب التسجيل لأتليتكو مدريد



التشكيلتان الأساسيتان للفريقين:

فالنسيا

🔥 Éste será el XI inicial para este #ValenciaAtleti! 🔥 ⤵ pic.twitter.com/FMAWUoSkfC — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) August 20, 2018

أتلتيكو مدريد





مباراة فالسنيا واتلتيو مدريد تشكل محكاً صعباً لفريق دييغو سيميوني المنتشي معنويا من تتويجه بكأس السوبر الأوروبي على حساب ريال مدريد بفوزه 4-2 في الوقت الإضافي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة فالنسيا واتلتيكو مدريد سيكون حصرياً عبر HD3 وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT بدءا من الساعة 21:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

ويريد أتلتيكو مدريد الفائز بالدوري المحلي للمرة الأخيرة عام 2014، المنافسة بقوة على اللقب المحلي في الموسم الجديد.

وأظهر أتلتيكو بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، والذي حل ثانيا الموسم الماضي بفارق 14 نقطة عن برشلونة الموسم الماضي، أنه قادر على المنافسة جديا على اللقب، وذلك بفوزه المشوق على ريال الأربعاء.

ونجح أتلتيكو في الاحتفاظ بهدافه الفرنسي أنطوان غريزمان المتوج مع فرنسا بلقب المونديال (سجل أربعة أهداف)، وتاليا بالثنائي الخطر في خط الهجوم الذي يشكله مع الإسباني دييغو كوستا.

ولم يتردد الفريق في إنفاق 72 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب وسط موناكو ومنتخب فرنسا توما ليمار، في حين احتفظ بكامل خط دفاعه بقيادة الأوروغوياني المخضرم دييغو غودين.

ويملك أتلتيكو مدريد حافزا إضافيا في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد لأن ملعبه واندا متروبوليتانو سيحتضن المباراة النهائية.

وبنى سيميوني على مر الأعوام الماضية فريقا صلبا بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين (2014 و2016) وتوج بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي وموسم 2011-2012. وتوج الأربعاء بكأس السوبر الأوروبية للمرة الثالثة.

وأكد سيميوني بعد الكأس الأوروبية أنه سيبدأ من الخميس "التفكير بانطلاق الليغا، وبموسم يبدو أنه سيكون قاسيا جدا".

وكان المدرب الأرجنتيني قد قال في تصريحات سابقة "يتعين علينا أن نطور ما قمنا به الموسم الماضي. بطبيعة الحال، التطلعات عالية ويتعين علينا ان نعمل مع اللاعبين الجدد لنصل الى الهدف".

من جهته عزز فالنسيا صفوفه بعد عودته للمشاركة في دوري الأبطال الأوروبي، حيث تعاقد مع المهاجمين الفرنسي المخضرم كيفن غاميرو والبلجيكي ميتشي باتشواي وكذلك النجم الروسي دنيس تشيريشيف بالإعارة.