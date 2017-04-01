أتلتيكو مدريد يزيد الضغط على إشبيلية

وبات أتلتيكو مدريد ثالثاً مؤقتاً بفارق نقطة أمام إشبيلية، بتحقيقه فوزه الرابع توالياً وجاء على حساب مضيفه ملقة بهدفين سجلهما كوكي (26) والبرازيلي فيليبي لويس (74).

واستعاد أتلتيكو مدريد توازنه في المراحل الأخيرة متخطياً عدة اختبارات مهمة أبرزها كان أمام إشبيلية في المرحلة الفائتة 3-1.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 58 نقطة مبتعداً عن برشلونة الوصيف بفارق 5 نقاط ومتقدماً على إشبيلية بفارق نقطة مؤقتاً، وما زالت آماله ضئيلة في المنافسة على اللقب نظراً لابتعاد ريال مدريد بالصدارة بـ65 نقطة مع مباراتين أقل عن جاره، بينما تجمد رصيد ملقا عند 27 نقطة وما زال ضمن دائرة المهددين بالهبوط منطقياً.

ويلتقي الأحد إشبيلية مع سبورتينغ خيخون، وريال مدريد مع آلافيس، وفالنسيا مع ديبورتيفو لاكورونيا، وغرناطة مع برشلونة حامل اللقب.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء سلتا فيغو ولاس بالماس.