أتلتيكو مدريد رابعاً رغم تعادله على أرض لاكورونيا

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 46 نقطة، وتقدّم بفارق نقطة واحدة على شريكه السابق ريال سوسييداد الذي اكتفى أيضاً بالتعادل مع ضيفه أيبار 2-2 الجمعة في الافتتاح، مقابل 20 نقطة لديبورتيفو في المركز السابع عشر.

على ملعب "رياثور"، فوجىء أتلتيكو بشباكه تهتز في وقت مبكر بقذيفة أطلقها فلورين أندوني من مسافة بعيدة في أسفل الزاوية اليمنى (13).

وحاول رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني استدراك الموقف، لكنّ التسرع طبع أداءهم خلال ما تبقى من وقت في الشوط الأول لتبقى النتيجة على حالها.

وفي الشوط الثاني، أدرك الفرنسي أنطوان غريزمان التعادل للضيوف بنفس الطريقة (68) رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في البطولة.

جدير بالذكر، أنّ مهاجم أتلتيكو فرناندو توريس كان تعرّض لإصابة خطيرة بعد لعبة خطيرة تشارك فيها مع مدافع لاكورونيا ألكس برغانتينيوس، نقل إثرها إلأى المستشفى على جناح السرعة.