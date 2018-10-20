وخرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة مصاباً في الشوط الأول من مواجهة إشبيلية السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد سقوطه على يده وذلك قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة مع غريمه ريال مدريد.

وأعلن برشلونة في حسابه الرسمي على تويتر أنّ الفحوصات أثبتت عدم قدرة ميسي على اللعب لقرابة ثلاثة أسابيع (21 يوماً)، مما يعني غيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل ومباراتي برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي ذهاباً وإياباً في دوري أبطال أوروبا.

الإعلان الرسمي لإصابة ميسي

وتساءلت العديد من وسائل الإعلام العالمية عن آخر أخبار إصابة ليونيل ميسي.

وأكّد أشرف بن عياد مراسل قنواتنا أيضاً أنّ ميسي سيغيب ثلاثة أسابيع عن الملاعب.

وأوضح راديو راك أونو أنّ آخر أخبار إصابة ميسي تشير إلى احتمال غيابه قرابة شهر عن الملاعب، فيما اكتفت صحيفة الموندو ديبورتيفو بتأكيد غياب ميسي عن مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ومرّر ميسي كرة حاسمة لزميله البرازيلي فيليب كوتينيو افتتح منها التسجيل (2)، قبل أن يهز ليو الشباك بدوره (12)، بيد أنّه تعرض لإصابة بيده بعد سقوطه إثر احتكاك مع أحد لاعبي الفريق الخصم (17).



وبقي على الأرض يتلوى من الألم ثم خضع لعلاج على خط الملعب قبل أن يستبدله مدربه إرنستو فالفيردي بالفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 26.