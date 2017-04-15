YOURZONE- ​نظرتي التحليلية : لمباراة برشلونة - ريال سوسيداد

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

فوز ثمين قبل الكلاسيكو : حقق البرسا فوزا غاليا على ريال سويسداد العنيد بنتيجة 3-2 بأهداف الساحر ميسي والمكافح الكاسير ليقلل الفارق مع الريال الى 3 نقاط قبل لقاء الكلاسيكو المنتظر الاسبوع القادم ان شاء الله !

الشكل الخططي للبرسا :

لعب انريكي على الورق بطريقة 4-3-3 معتمدا على الثلاثي (جوميز - بوسكتس - راكي) خلف الثلاثي (ميسي - سواريز - الكاسير) .

غاب عن الفريق نيمار الموقوف لثلاث مباريات في الليجا !

الشكل التكتيكي لسويسداد :

لعب أوزيبيو بطريقة 4-3-3 وحاول تطبيق الضغط المبكر على البرسا لمنعه من بناء الهجمة مع الدفاع المتقدم عند امتلاك الكرة لضغط البرسا بأكبر عدد من اللاعبين واستغلال هفوات الدفاع !

بشكل عام : قدم اوزيبيو مباراة كبيرة وأحرج البرسا في ملعبه وأظهر عيوب دفاعه وكشف هشاشة خط الوسط بفضل خطته الجريئة !

براعة ميسي وتحركات الكاسير :

حضر ميسي .. فحضرت البرسا : من جديد يؤكد ليو ميسي أنه سلاح برشلونة الرئيسي .. فاذا كان في حالته : أخفى تأثيره الاخطاء الجسيمة التي يرتكبها وسط ودفاع البرسا !

ميسي سجل هدفين وصنع الثالث في الشوط الاول .. وعندما وفر مجهوده لمباراة اليوفي هبط مستوى البرسا ليؤكد أنه ترمومتر أداء البرسا والمتحكم الاول في ريتم اللعب وصنع الخطورة !

تحركات الكاسير : قدم الكاسير الشوط الاول بشكل رائع فكانت له بصمة واضحة في الاهداف الثلاثة .. وتميز بتحركاته المزعجة لدفاعات سويسداد .

أخطاء الدفاع عرض مستمر :

أغلب الفرق الكبرى اذا سجلت 3 اهداف فالفوز مضمون بنسبة تفوق ال 90% لأن لديها توازن .. ولديها قدرة على الحفاظ على النتيجة !

لكن مشكلة البرسا : أنه قد يسجل 3 أهداف ولكنه لا يضمن الفوز .. ولا تشعر جماهيره بالراحة حتى ينهي الحكم المباراة .. لأن البرسا يملك دفاعا هشا يسهل اختراقه وتكثر أخطائه !

دفاع البرسا يعاني من اخطاء كبيرة في التمركز والتغطية .. وما يزيد الامور سوءا عدم وجود مساندة قوية من وسط الملعب بالاضافة الى تقدم الظهيرين بشكل مبالغ فيه !

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