YOURZONE ليس إنزوي يا بارتوميو

مقال من كاتب YOURZONE محمد حمادة

بعد أن عاشت جماهير برشلونة أحلى أحلامها في عهد الفيلسوف جوارديولا أتى الوقت الذي أصبحت فيه تتذوق الأمرين على يد لويس إنريكي ليدخل الفريق في دوامة لاتنتهي من الإخفاقات ربما كانت الأسوا في العشرية الأخيرة للعملاق الكتالوني.

وبقدر سعادة هذه الجماهير برحيل إنريكي في نهاية الموسم بقدر تخوفها من الأخبار التي تم تداولها في الأيام الأخيرة بأن مساعده خوان كارلوس إنزوي هو المرشح الأقوى لتولي المسؤولية وأن الإدارة إستطلعت رأي نجوم الفريق وحصلت على مباركتهم لهذا الأختيار.

وهناك أكثر من هاجس لدى جماهير البلوغرانا يدفعها لرفض وجود إنزوي على رأس الأدارة الفنية للفريق أولها وأهمها هو عدم وجود أي تجارب سابقة له كرجل أول مما سيجعله يفتقد للخبرة وقوة الشخصية اللازمتين لقيادة نجوم من وزن ال MSN وإنيستا وبوسكيتس. وهي أهم المشاكل التي أدت إلى متاعب إنريكي لأن هؤلاء النجوم يحتاجون إلي مزيج من الحزم والمرونة لا يتوفر إلا في المدربين أصحاب الشخصية القوية والخبرة كما يفعل أنشيلوتي في بايرن ميونيخ.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا