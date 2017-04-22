YOURZONE - المفاتيح الخفية لحسم الكلاسيكو



في المواعيد الكبرى مثل الكلاسيكو ينصب تركيز المدربين على الجانب الخططي واللاعبين الذين يجيدونه والذين كان الجمهور في الماضي لا يقدر أهمية وجودهم بالنسبة للمدرب.

ولكن حتى مع تغير ذلك في هذه الأيام إلا أنه لا يزال الكثيرين لا يقدرون حجم أهمية هؤلاء اللاعبين في حسم القمم الكروية مثل الكلاسيكو لأن مستوى هؤلاء هو من يحدد غالباً شكل أداء الفريق و الصورة التي سيظهر عليها النجوم الكبار مثل ميسي ورونالدو.

سيرجيو روبرتو....المهمة الإنتحارية

دائماً ما يطلب إنريكي من هذا الشاب الصغير ما لا يحتمل و يكلفه بما لا يطيق ويتخيل أنه "سوبرمان". ورغم قدرات هذا اللاعب الجيدة إلا أنه سيتحمل عبء إيقاف الجبهة اليسرى والتي تكمن فيها الخطورة الرئيسية للميرنجي سواء شغلها رونالدو أو أسينسو ومن خلفهم مارسيلو.

ولأنه ليس ظهير أيمن في الأساس فإن سيرجيو دائماً ما يجد صعوبة في التغطية العكسية و"يتوه" في الكرات الثابتة وكثيراً ما يفقد الرجل الذي يراقبه.

أما هجومياً فالمهمة لن تكون سهلة إلا إذا لقى اللاعب الدعم الكافي من لاعبي الوسط حتى يتمكن من التقدم والإختراق المؤثر على الجانب الأيمن ويستطيع إمداد المهاجمين بالعرضيات.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا