YOURZONE - الليغا....سرعة الـ ١٠٠ متر الأخيرة

هي إذن الأمتار الأخيرة نحو الظفر بلقب الليغا لهذا الموسم حيث يبدو جليا أن اللقب سيذهب رسميا إما للبارسا أو الريال بإعتماد عدد النقاط المحصلة لحد الساعة، ضف لذلك أن أتليتيكو مدريد وبرصيده الحالي 68 نقطة لا يشكل خطراً كبيراً على كتيبتي لوتشو وزيدان.

1- أوراق البارسا الرابحة

بالنسبة للبارسا فالتركيز كل التركيز على الليغا لأن الخروج من دوري أبطال أوروبا جعل البوصلة تتجه مباشرة نحو مباريات الليغا حيث يعمل لوتشو على التعامل مع كل مباراة حسب معطياتها الخاصة بهدف ربح الثلاث نقاط ، تماما كما حدث في ديربي الكون الذي حسمه رفاق لابولغا ليأتي الدور على أوساسونا حيث بلغت الغلة ٧ أهداف كاملة. وحتى مع هاته الإنتصارات الكاسحة لعظيم كاطالونيا فإنه ينتظر كبوة من كتيبة زيزو للرفع من حظوظه في إضافة لقب ٱخر لخزائنه. صحيح أن هناك نهائي كأس الملك في إنتظار رفاق نايمار، لكن هذا النهائي لا يشكل ضغطا كبيرا في السباق نحو لقب الليغا.

2- أوراق الملكي الرابحة

دون أدنى شك فرفاق الدون في منزلة بين منزلتين ،فعين على لقب الليغا الذي يخاصم الملكي منذ مدة ، وعين على لقب دوري أبطال أوروبا حيث يتظر رفاق غاريث بيل لقاء حارقا أمام الأتليتيكو مما يتطلب من زيزو حسن تدبير تشكيلته في كل المواجهات لأن أي هفوة منه قد تجعله يبتعد عن أي تتويج سواء في الليغا أو في دوري أبطال أوروبا.

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