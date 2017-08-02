وكيل أعمال نيمار في باريس

اقترب نجم برشلونة الإسباني نيمار من التوقيع لفريق العاصمة الفرنسية بعد أن تحوّل وكيل أعماله فاغنر ريبيرو إلى باريس.

وكتب ريبيرو تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لدى وصوله إلى عاصمة الأنوار: "باريس رائعة، برج إيفل، المأكولات...وكرة القدم".

ومن المنتظر أن يقع الإعلان رسمياً عن انضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان قريباً خصوصاً بعد أن أعلم المهاجم البرازيلي زملاءه بقراره الرحيل عن الفريق الكاتالوني صباح اليوم الأربعاء.

يذكر أنّ نيمار انضم إلى برشلونة عام 2013 قادماً من نادي سانتوس البرازيلي، ومدّد عقده العام الماضي حتى سنة 2021.